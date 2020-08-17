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Минтруд не поддержал предложение сделать 31 декабря 2020 года выходным днем 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Минтруд не поддержал инициативу о переносе рабочего дня с 31 декабря 2020 года на один из предшествующих выходных, но допустил такую возможность в 2021 году. Об этом говорится в ответе ведомства на обращение главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова.
Министерство при обосновании своей позиции ссылается на статью 110 Трудового кодекса (ТК) РФ, согласно которой продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов.

"Перенос 31 декабря на предшествующий календарный выходной день не будет соответствовать законодательству, так как будет нарушать требования статьи 110 кодекса", — указывается в письме ведомства, опубликованном в телеграм-канале Нилова в понедельник.

При этом в Минтруде отметили, что "при переносе выходных дней в 2021 году данное предложение планируется учесть".
По словам самого депутата, позиция ведомства означает, что в 2020 году "никакого централизованного переноса 31 декабря в качестве выходного дня гражданам ждать не стоит".

"Снова только политическая воля глав отдельных регионов, готовых пойти людям навстречу, и снова недоумение их соседей-субъектов, которым предновогодний день оставили рабочим", — написал Нилов в своем телеграм-канале.

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С идеей сделать 31 декабря выходным днем традиционно выступают представители думской фракции ЛДПР. В феврале комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала инициативу о переносе одного из календарных выходных на 31 декабря. Министр труда и социальной защиты РФ не готовит документ, который позволит сделать 31 декабря нерабочим днем, подчеркивал тогда глава ведомства Антон Котяков.
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Общество , Видео , Другое , Антон Котяков , Ярослав Нилов , Минтруд , Госдума , ЛДПР , Правительство РФ
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