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Белоруссия в огне. Главное

Соловьев высказался о Лукашенко и обратился к белорусам 

Lenta.ru 1 час назад
Телеведущий Владимир Соловьев обратился к белорусам с призывом «не дать украсть страну». О своем отношении к акциям протеста в республике и Александру Лукашенко он высказался в эфире на YouTube.

«Я хочу обратиться ко всем нашим зрителям и слушателям из Беларуси — не дайте украсть у вас страну, не идите путем раздора и гражданской войны, попытайтесь услышать друг друга, попытайтесь понять, что хорошо для вашей страны», — отметил он.

Соловьев также посоветовал «не поддаваться на литовские, польские, американские и прочие шуточки». Он добавил, что не надо слушать «голоса агитаторов и пропагандистов», а также СМИ, которые живут на деньги американских налогоплательщиков. По словам ведущего, ведутся попытки «сорвать белорусов в русофобию».

«Посмотрите на то, что произошло в соседних с вами странах. Посмотрите, какую судьбу вам пытаются уготовать. Я точно не за Лукашенко и не за [оппозиционного кандидата на президентских выборах Светлану] Тихановскую, но я за дружбу между Россией и Беларусью, между нашими народами», — заключил Соловьев.

Более недели в городах Белоруссии проходят массовые протесты из-за результатов президентских выборов. Граждане не верят в данные Центризбиркома, сообщившего о победе Александра Лукашенко.
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В отношении митингующих силовые ведомства применяли спецсредства для разгона: резиновые пули, дубинки, водометы, светошумовые гранаты. Задержанные рассказывали об ужасных условиях содержания, физическом и психологическом насилии со стороны представителей силовых структур.
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Общество , Видео , Владимир Соловьев , Александр Лукашенко , Центризбирком России
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