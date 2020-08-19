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Россиян предупредили о подорожании компьютеров и ноутбуков 

Lenta.ru и ещё 1 15 минут назад
Россиян предупредили о подорожании компьютеров и ноутбуков
Фото: ТАСС
Предстоящей осенью компьютерная техника в России подорожает на 10-20 процентов, предупреждают дистрибуторы электроники и аналитики. Об этом в среду, 19 августа, пишет газета «Известия».
Как отмечает издание, дефицит на некоторые модели ноутбуков и комплектующих для персональных компьютеров наблюдается на рынке уже сейчас. Согласно аналитическим данным маркетплейса Price.ru, интерес к компьютерной технике в рунете вырос на 70 процентов.
Генеральный директор Lenovo в России Александр Катаев отмечает, что в течение последних пяти месяцев в России фиксируется рост рынка ноутбуков. На увеличение спроса повлияла пандемия коронавируса и переход на удаленную работу и дистанционное обучение. Удовлетворить спрос продавцы не смогли из-за проблем, связанных с производством техники, доступностью деталей. По мнению представителя компании «Марвел-Дистрибуция» Андрея Латышева, заказы на ноутбуки, размещенные в августе—сентябре, будут доставлены в Россию, вероятно, уже в начале следующего года.
Аналитики полагают, что ноутбуки в России могут подорожать на 10 процентов, комплектующие — на 20 процентов. Кроме того, по мнению Латышева, в России подорожает вся электроника, даже отечественная, поскольку подорожали закупаемые за рубежом комплектующие.
Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто заявил о предстоящем росте цен на автомобили, при этом спрос на них к концу года снизится. Он предупредил, что к концу года продажи в этом секторе упадут на 20 процентов. Также он опроверг дефицит автомобилей на российском рынке.
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Комментарии
Общество , Игорь Моржаретто , Андрей Латышев , Александр Катаев , газета "Известия"
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