Россиян предупредили о подорожании компьютеров и ноутбуков 

Предстоящей осенью компьютерная техника в России подорожает на 10-20 процентов, предупреждают дистрибуторы электроники и аналитики. Об этом в среду, 19 августа, пишет газета «Известия».

Как отмечает издание, дефицит на некоторые модели ноутбуков и комплектующих для персональных компьютеров наблюдается на рынке уже сейчас. Согласно аналитическим данным маркетплейса Price.ru, интерес к компьютерной технике в рунете вырос на 70 процентов.

Генеральный директор Lenovo в России Александр Катаев отмечает, что в течение последних пяти месяцев в России фиксируется рост рынка ноутбуков. На увеличение спроса повлияла пандемия коронавируса и переход на удаленную работу и дистанционное обучение. Удовлетворить спрос продавцы не смогли из-за проблем, связанных с производством техники, доступностью деталей. По мнению представителя компании «Марвел-Дистрибуция» Андрея Латышева, заказы на ноутбуки, размещенные в августе—сентябре, будут доставлены в Россию, вероятно, уже в начале следующего года.

Аналитики полагают, что ноутбуки в России могут подорожать на 10 процентов, комплектующие — на 20 процентов. Кроме того, по мнению Латышева, в России подорожает вся электроника, даже отечественная, поскольку подорожали закупаемые за рубежом комплектующие.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто заявил о предстоящем росте цен на автомобили, при этом спрос на них к концу года снизится. Он предупредил, что к концу года продажи в этом секторе упадут на 20 процентов. Также он опроверг дефицит автомобилей на российском рынке.