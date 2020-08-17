В России выявлено 4 892 новых случая коронавируса 

За последние 24 часа число пациентов с коронавирусом в России выросло на 4 892, до 927 745 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.

Накануне был зафиксирован прирост в 4 969 человек, за день до этого — 5 061, еще днем ранее — 5 065.

В 26,1 процента новых случаев у людей нет симптомов болезни.

За последние сутки еще 3 133 россиянина выписались после выздоровления, 55 пациентов с коронавирусом умерли. За все время от коронавируса в России излечились 736 101 пациент, 15 740 человек скончался.

Менее 100 новых случаев: Омская область (99), Воронежская область (97), Саратовская область (96), Волгоградская область (95), Кемеровская область (94), Приморский край (90), Краснодарский край (88), Алтайский край (88), Ямало-Ненецкий АО (84), Ханты-Мансийский АО (74), Хабаровский край (72), Архангельская область (70), Челябинская область (69), Мурманская область (65), Пермский край (65), Кировская область (63).

Менее 60: Дагестан (59), Сахалинская область (57), Тюменская область (53), Новосибирская область (53), Якутия (49), Белгородская область (48), Псковская область (47), Калмыкия (47), Пензенская область (47), Самарская область (45), Томская область (45), Крым (45), Костромская область (41), Орловская область (40), Ярославская область (40).

Менее 40: Астраханская область (37), Вологодская область (36), Башкирия (35), Коми (34), Ивановская область (33), Мордовия (32), Рязанская область (30), Тульская область (30), Чувашия (30), Бурятия (30), Калужская область (29), Ленинградская область (28), Татарстан (28), Удмуртия (28), Курская область (27), Калининградская область (26), Курганская область (26), Тверская область (25), Владимирская область (24), Тамбовская область (24), Брянская область (22), Новгородская область (21), Амурская область (21), Ингушетия (20).

Менее 20: Карелия (19), Тыва (19), Липецкая область (18), Смоленская область (17), Карачаево-Черкессия (17), Хакасия (17), Адыгея (16), Кабардино-Балкария (16), Марий Эл (16), Республика Алтай (15), Магаданская область (13), Забайкальский край (12), Камчатский край (12), Северная Осетия (11), Севастополь (8), Чечня (4), Еврейская АО (3). Как сообщал «Рамблер», к 17 августа в России провели более 32,7 миллиона тестов на коронавирус, 230 тысяч из них — за последние сутки.