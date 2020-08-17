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Россиянам назвали главный рассадник заразы на кухне 

Lenta.ru 28 минут назад
Россиянам назвали главный рассадник заразы на кухне
Фото: ТАСС
Начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева в интервью радио Sputnik назвала россиянам главный источник размножения бактерий на кухне.
По ее словам, кухонные губки удобны для мытья посуды, но с точки зрения гигиены они совсем не лучший вариант. Именно поэтому санитарные правила для предприятий общественного питания запрещают их использовать для мытья посуды и обработки овощей. «Их практически невозможно промыть и продезинфицировать», — заявила она.
По словам специалиста, за незначительное количество времени, за неделю, губка, как инкубатор, выращивает микроорганизмов в 200 тысяч раз больше, чем на сидении унитаза. Раева отметила, что если использовать одну губку на все случаи жизни, она станет «рассадником заразы». «Губки рекомендуется менять не реже одного раза в неделю», — сказала представитель Роспотребнадзора.
Она посоветовала использовать разные губки для разных целей. Кроме того, их можно заменить пластмассовыми щетками, которые можно регулярно мыть, ошпаривать кипятком, дезинфицировать. По словам специалиста, в пластмассе патогенная микрофлора растет в меньших количествах. Кроме того, можно использовать кусочки ткани. «Можно постирать к концу дня», — заключила Раева.
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Общество , Роспотребнадзор , ИА Sputnik
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