В медицинских документах у Ефремова значится инсульт 

В медицинских документах у актера Михаила Ефремова , ставшего виновником смертельного ДТП, значится инсульт, пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Эльмана Пашаева

"Врачи поставили Ефремову предварительный диагноз инсульт. Это сказано в тех медицинских документах, которые я видел", — сказал Пашаев.

Защитник подчеркнул, что актер не сможет завтра, 17 августа, участвовать в суде по своей жалобе, но, возможно, приедет на заседание 18 числа.

Ефремова доставили в Боткинскую больницу 11 августа, когда ему стало плохо во время заседания суда в Пресненском районе Москвы. Позднее адвокат артиста рассказал, что Ефремов пережил инсульт. 15 августа артиста выписали из больницы.

Артист проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику и теперь актер отрицает вину.