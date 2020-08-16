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В медицинских документах у Ефремова значится инсульт 

Газета.Ru 1 час назад
В медицинских документах у Ефремова значится инсульт
Фото: Газета.Ru
В медицинских документах у актера Михаила Ефремова, ставшего виновником смертельного ДТП, значится инсульт, пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Эльмана Пашаева.

"Врачи поставили Ефремову предварительный диагноз инсульт. Это сказано в тех медицинских документах, которые я видел", — сказал Пашаев.

Защитник подчеркнул, что актер не сможет завтра, 17 августа, участвовать в суде по своей жалобе, но, возможно, приедет на заседание 18 числа.
Ефремова доставили в Боткинскую больницу 11 августа, когда ему стало плохо во время заседания суда в Пресненском районе Москвы. Позднее адвокат артиста рассказал, что Ефремов пережил инсульт. 15 августа артиста выписали из больницы.
Артист проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику и теперь актер отрицает вину.
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Общество , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , ИТАР-ТАСС
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