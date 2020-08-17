«Вы знаете, что предприятие БСК пыталось приступить к разработке шихана Куштау, но они встретили довольно сильное общественное сопротивление со стороны защитников Куштау. Это начало превращаться в довольно сильное столкновение, причем столкновение уже привело к тому, что пострадали и протестующие, и сотрудники органов внутренних дел. Это недопустимо. То, что касается нападения на сотрудников внутренних дел — это будет предметом серьезного разбирательства, — отметил в частности глава Башкирии Радий Хабиров.
«Приезд на гору главы Башкирии показал: Радий Хабиров способен контролировать ситуацию, а протест не является политическим. Люди объединены стремлением сохранить родную природу и экологию. В воскресенье была достигнута договоренность о том, что стороны начнут диалог и попытаются найти оптимальное решение, некий компромисс. Активная фаза протеста поставлена на паузу.
Однако компромисс труднодостижим. Финансово-промышленные группировки активно вкладывали в пиар, политтехнологии, но не модернизацию производства.
Нужно напомнить, что предыдущий глава Башкирии Рустэм Хамитов неоднократно предупреждал центр о возможности такого сценария развития ситуации. Полагаю, его долг как государственного мужа требовал именно такой позиции, однако она не была услышана, а сам Хамитов ушел в отставку. Во многом из-за шиханов.
Проблема шиханов и сырья для производства кальцинированной соды досталась Р. Хабирову в наследство. Очевидно, что никакой аффиляции у него с БСК нет. Он как ставленник Кремля пытается решить эту проблему максимально безболезненно.
Вряд ли переговоры будут успешными, хотя частичный компромисс возможен. Для выступающих за шиханы жителей сельской местности — это яркий повод обратить внимание на себя и их проблемы. Быть услышанными. Республиканское руководство демонстрируют свою готовность слышать жителей. Однако силовой вариант решения проблемы — по-прежнему остается ключевым», — отметил Дмитрий Михайличенко.