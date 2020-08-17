«Вы знаете, что предприятие БСК пыталось приступить к разработке шихана Куштау, но они встретили довольно сильное общественное сопротивление со стороны защитников Куштау. Это начало превращаться в довольно сильное столкновение, причем столкновение уже привело к тому, что пострадали и протестующие, и сотрудники органов внутренних дел. Это недопустимо. То, что касается нападения на сотрудников внутренних дел — это будет предметом серьезного разбирательства, — отметил в частности глава Башкирии Радий Хабиров.