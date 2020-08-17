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Протест в Башкирии «поставлен на паузу» 

ИА Regnum и ещё 21 1 час назад
Конфликт вокруг шихан в Башкирии и участие главы региона Радия Хабирова в его мирном разрешении означает, что стороны начнут диалог и попытаются найти оптимальное решение, некий компромисс. Активная фаза протеста поставлена на паузу, заявил ИА REGNUM политолог Дмитрий Михайличенко.

«Вы знаете, что предприятие БСК пыталось приступить к разработке шихана Куштау, но они встретили довольно сильное общественное сопротивление со стороны защитников Куштау. Это начало превращаться в довольно сильное столкновение, причем столкновение уже привело к тому, что пострадали и протестующие, и сотрудники органов внутренних дел. Это недопустимо. То, что касается нападения на сотрудников внутренних дел — это будет предметом серьезного разбирательства, — отметил в частности глава Башкирии Радий Хабиров.

Михайличенко отметил, в столкновениях на Куштау в прошедшие выходные принимали участие 5−10 тыс. человек. «Башкирская содовая компания» («БСК») сделала ставку на субботу, мобилизовала своих сотрудников и, вероятно, посчитала, что проблема решена. Участок горы был обнесен забором. Как следствие, в воскресенье на гору пришло минимальное количество сотрудников БСК. В воскресенье перевес был на стороне сторонников Куштау, которые одержали тактическую победу.

«Приезд на гору главы Башкирии показал: Радий Хабиров способен контролировать ситуацию, а протест не является политическим. Люди объединены стремлением сохранить родную природу и экологию. В воскресенье была достигнута договоренность о том, что стороны начнут диалог и попытаются найти оптимальное решение, некий компромисс. Активная фаза протеста поставлена на паузу.

Однако компромисс труднодостижим. Финансово-промышленные группировки активно вкладывали в пиар, политтехнологии, но не модернизацию производства.

Нужно напомнить, что предыдущий глава Башкирии Рустэм Хамитов неоднократно предупреждал центр о возможности такого сценария развития ситуации. Полагаю, его долг как государственного мужа требовал именно такой позиции, однако она не была услышана, а сам Хамитов ушел в отставку. Во многом из-за шиханов.

Проблема шиханов и сырья для производства кальцинированной соды досталась Р. Хабирову в наследство. Очевидно, что никакой аффиляции у него с БСК нет. Он как ставленник Кремля пытается решить эту проблему максимально безболезненно.

Вряд ли переговоры будут успешными, хотя частичный компромисс возможен. Для выступающих за шиханы жителей сельской местности — это яркий повод обратить внимание на себя и их проблемы. Быть услышанными. Республиканское руководство демонстрируют свою готовность слышать жителей. Однако силовой вариант решения проблемы — по-прежнему остается ключевым», — отметил Дмитрий Михайличенко.

Хабиров предложил компромисс по Куштау
Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Башкирии Радий Хабировна совещании в республиканском правительстве заявил, что ситуация, сложившаяся на Куштау, является стопроцентой недоработкой руководства региона. Шихан Куштау в Башкирии не будет разрабатываться, пока не найдут компромиссное решение.
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Общество , Видео , Рустэм Хамитов , Дмитрий Михайличенко , АО "Каустик" , МВД , ИА REGNUM , Башкортостан
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