Адвокат Пашаев: «Нельзя глумиться над человеком» 

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Михаилу Ефремову стало плохо прямо в зале суда. 11 августа его на носилках разместили в «Скорой помощи» и увезли в больницу.

Позднее в СМИ прошла информация, что у актера случился инсульт.

Публика, следящая за ходом этого громкого дела, стала выражать сочувствие…но ровно до того момента, когда стало известно, что Ефремов уже дома.

Люди были удивлены столь скорым выздоровлением от такой серьезной болезни. Высказывались предположения о симуляции, о том, что диагноз «не настоящий».

Защитник Михаила Ефремова Эльман Пашаев резко опроверг подобные слухи.

«Те, кто так говорят — моральные уроды. Нельзя глумиться над человеком, когда он болеет», — приводит его слова «Комсомольская правда».

Адвокат также сказал, что медики выдали Ефремову все необходимые документы, подтверждающие диагноз, и что 18 августа, скорее всего, актер появится в зале суда.

Как ранее сообщал «Рамблер», Борис Круглый, семейный доктор Ефремовых, рассказал журналистам, что актер принимал незарегистрированный лекарственный препарат.

Само новое лекарство представляет собой смесь уже имеющихся противовирусных средств, которая подается через ингалятор.

Ефремов болеет астмой, что особенно опасно при заражении коронавирусом. Поэтому и врач, и пациент согласились на эксперимент.