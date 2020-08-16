Россиянок в Турции подстерегает опасность

Президент Эрдоган заявил, что Турция выйдет из Конвенции Совета Европы о борьбе с насилием в отношении женщин и бытовым насилием (Стамбульская конвенция). По мнению президента Турции, конвенция подрывает основы семьи. Выход Анкары из соглашения означает, что туристам-женщинам будет опасно находиться в стране.

Если конвенцию отменят, женщины в Турции лишатся единственной возможности защититься от насилия. Местная пресса ежедневно сообщает об убийствах жен или любовниц, похищениях девушек и удержании их в неволе, чтобы «те смирились» и остались с ними жить».

Несмотря на это, Эрдоган полагает, что Анкара должна разрабатывать такие договоры самостоятельно, а не использовать документ Совета Европы, «переведённые тексты». Об этом сообщает издание МК-Турция со ссылкой на турецкую прессу.

«Я считаю, что мы в высшей степени способны разработать тексты, которые уважают человеческое достоинство, ставят семью в центр и которые соответствуют нашей социальной структуре. Вместо того, чтобы переводить тексты, мы должны сами определять свои рамки», — заявил он.

Консерваторы в Турции говорят, что конвенция в нынешнем виде подрывает семейные узы, их поддерживает Эрдоган.

«Понимание, регулирование или идеология, которые закладывают динамит в фундамент семьи, не являются законными», — заявил турецкий лидер.