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Россиянок предупредили о насилии в Турции 

Майк Габриелян 1 час назад
Россиянок в Турции подстерегает опасность
Фото: depositphotos.com
Президент Эрдоган заявил, что Турция выйдет из Конвенции Совета Европы о борьбе с насилием в отношении женщин и бытовым насилием (Стамбульская конвенция). По мнению президента Турции, конвенция подрывает основы семьи. Выход Анкары из соглашения означает, что туристам-женщинам будет опасно находиться в стране.
Если конвенцию отменят, женщины в Турции лишатся единственной возможности защититься от насилия. Местная пресса ежедневно сообщает об убийствах жен или любовниц, похищениях девушек и удержании их в неволе, чтобы «те смирились» и остались с ними жить».
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Несмотря на это, Эрдоган полагает, что Анкара должна разрабатывать такие договоры самостоятельно, а не использовать документ Совета Европы, «переведённые тексты». Об этом сообщает издание МК-Турция со ссылкой на турецкую прессу.

«Я считаю, что мы в высшей степени способны разработать тексты, которые уважают человеческое достоинство, ставят семью в центр и которые соответствуют нашей социальной структуре. Вместо того, чтобы переводить тексты, мы должны сами определять свои рамки», — заявил он.

Консерваторы в Турции говорят, что конвенция в нынешнем виде подрывает семейные узы, их поддерживает Эрдоган.

«Понимание, регулирование или идеология, которые закладывают динамит в фундамент семьи, не являются законными», — заявил турецкий лидер.

Ранее «Рамблер» сообщал, что турок похитил грузинку и пытал её в городе Орду.
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Общество , Совет Европы , Анкара , Турция
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