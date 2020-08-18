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Назван процент россиян с иммунитетом к коронавирусу в некоторых регионах 

Lenta.ru и ещё 35 1 час назад
Назван процент россиян с иммунитетом к коронавирусу
Фото: РИА Новости
В пресс-службе Роспотребнадзора назвали процент россиян в некоторых регионах с иммунитетом к коронавирусу, передает РИА Новости.
По данным ведомства, иммунитет к инфекции приобрели более чем 20 процентов граждан в семи регионах страны. В частности, это жители Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, а также Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей.
Отмечается, что исследования проводились в 23 регионах страны, где было проведено более 65 тысяч тестов. Еще в трех регионах они завершаются, там проведено девять тысяч тестов, уточнили в Роспотребнадзоре. В каждом субъекте было обследовано от 2,8 до 3,2 тысяч человек. box#2638715
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Общество , Другое , Роспотребнадзор , РИА Новости
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