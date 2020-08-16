К «короне» прибывает свита 

Нынешней осенью в Россию и другие страны Северного полушария придут штаммы вируса гриппа типов А и В, три из них являются новыми. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании у президента, пояснив, что речь идет о разновидностях вируса, от которых население страны еще не прививалось и, соответственно, не имеет популяционного иммунитета.

Гадание на штаммах

Говоря простым языком — это грозит тем, что сезонная вспышка гриппа может оказаться серьезной.

Откуда берутся такие прогнозы? Никакого гадания на кофейной гуще: эксперты ВОЗ мониторят распространение вирусов гриппа по всему миру (в России этим занимаются в НИИ гриппа), информация, приходящая из разных стран, обобщается, и дважды в год ВОЗ выдает прогноз: какие именно штаммы с наибольшей вероятностью будут циркулировать будущей зимой. Для стран, находящихся в Северном полушарии, такой прогноз выдается в конце февраля — марте. По рекомендации ВОЗ в вакцину от гриппа для грядущей прививочной кампании вошли эти три новых штамма — значит, если вовремя сделать прививку, можно себя обезопасить. Это важно еще и потому, что осенью может вновь подняться заболеваемость коронавирусом.

Кто в гости к нам

Сообщение ВОЗ о штаммах — это не просто сведения, это руководство к действию. Названные ВОЗ штаммы включаются в состав противогриппозных вакцин. У стран есть время на наработку препаратов и проведение прививок. В сезоне 2020-2021 годов ВОЗ предложила использовать квадривалентные вакцины, содержащие четыре штамма вируса гриппа:

A/Guangdong-Maonan/SWL1536/ 2019 (H1N1) pdm09;

A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2);

B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage);

B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage).

Из всего перечня только штамм B/Phuket входил в состав вакцины и в прошлом, и позапрошлом году. Остальные — новые.

Почему нужна прививка

"Настоятельно рекомендую в этом году делать прививку от гриппа. Штаммы гриппа, которые мы ожидаем в этом году, совершенно новые, они будут отличаться от прошедшего сезона, — пояснил и.о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов. — И это говорит о том, что большинство населения будет неиммунно, не защищено от тех вирусов, которые мы ожидаем в нашей стране".

Эпидемиологи волнуются еще по одной простой причине: мы еще не освободились от коронавируса. Осенью мы можем столкнуться с "наложением" двух инфекций — гриппа и коронавируса.

Как пояснял "РГ" советник главы ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Виктор Малеев , пока не изучено, может ли человек заразиться сразу и гриппом, и коронавирусом и, если это произойдет, как это отразится на тяжести течения заболевания. Вот почему, пока вакцина от "короны" только на подходе, важно защититься хотя бы от гриппа — этим снижается риск тяжелого заболевания.

— В этом году ВОЗ заменила сразу три компонента в рекомендованных вакцинах против гриппа для эпидемического сезона 2020/2021 годов для Северного полушария. Мы получили новые штаммы вирусов гриппа от ВОЗ еще в марте, и тогда же наши предприятия приступили к наработке антигена для актуального состава вакцин, которые будут применяться грядущей осенью.

Мы готовимся к плановым поставкам, которые, как обычно, начнутся не позднее августа. В России массовая иммунизация проводится российскими безопасными препаратами, подтвердившими свою эффективность в прошлых эпидемических сезонах по гриппу и ОРВИ. Они созданы полностью из отечественных компонентов.

Вопрос — ответ

1. Кому необходимо прививаться против гриппа?

Гриппом может заболеть каждый, однако некоторые группы людей находятся в зоне повышенного риска. ВОЗ рекомендует вакцинацию пожилых людей, маленьких детей, беременных женщин и людей с некоторыми хроническими заболеваниями (бронхолегочными, диабетом), у которых грипп приводит к тяжелым осложнениям. Также вакцинироваться должны медработники — как для своей защиты, так и для снижения риска заражения уязвимых к вирусу пациентов.

2. Насколько опасен грипп?

Грипп может привести к развитию тяжелого состояния и смерти при диабете, болезнях сердца, хронической обструктивной болезни легких. Каждый год в мире от гриппа умирают около 60 000 человек в возрасте старше 65 лет.

3. Почему иногда заболевают и те, кто сделал прививку?

Эффективность вакцины в разные годы может быть разной — это зависит от видов циркулирующего вируса и их соответствия компонентам вакцины. Кроме того, степень защиты, полученной при прививке, зависит от состояния здоровья и возраста, а также от времени, прошедшего с момента вакцинации. В среднем вакцина предотвращает порядка 60% случаев инфицирования у здоровых взрослых людей в возрасте 18-64 лет. Вакцина против гриппа становится эффективной примерно через 14 дней после вакцинации.

4. Может ли вакцина вызвать грипп?

Инъекция вакцины не может вызвать грипп, поскольку в ней не содержится живого вируса. Вакцины против гриппа используются уже более 50 лет, их получают миллионы людей. Каждый год национальные органы по регулированию лекарственных средств проводят тщательное изу­чение новой вакцины, прежде чем выдать на нее лицензию. Также в странах действуют системы мониторинга и исследования всех случаев возникновения негативных явлений после иммунизации.

Вирусолог рассказал о противопоказаниях к прививке от COVID-19 5. Почему необходимо вакцинироваться каждую зиму?

Вирусы группа постоянно мутируют, и каждый год циркулируют и старые, и новые штаммы. Кроме того, иммунитет от вакцинации со временем ослабевает. Состав сезонных вакцин против гриппа каждый год обновляется, чтобы обеспечить наибольшую защиту от циркулирующих в данный период вирусов.

6. Когда лучше делать прививку?

Лучше всего до начала сезона гриппа. Кампании по вакцинации населения против гриппа обычно проходят в октябре и ноябре. Однако получить вакцину никогда не поздно, даже если вирус уже циркулирует; вакцинация повышает вероятность того, что вы не заболеете, и снижает риск серьезных последствий гриппа.