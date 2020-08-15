Скончался Борис Гершт

Ушел из жизни Борис Гершт, создавший около двух тысяч передач на телевидении, а также несколько десятков телефильмов и спектаклей. Ему было 83 года.

Об этом его коллега, Юлия Маврина, написала в Фейсбуке.

«Не стало моего любимого мастера… Слов нет описать потерю… Дорогой, любимый человек, которому я обязана профессией, да не только ей».

Борис Иосифович Гершт родился в 1937 году. По первому образованию — инженер-электрофизик.

Но, еще учась в институте, занимался в вечерней театральной студии при Театре им. Ленсовета под руководством народного артиста СССР И. П. Владимирова, играл в спектаклях театра.

В 1963 году поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии на режиссёрско-актёрский курс профессора, народного артиста СССР Г. А. Товстоногова и в 1968 году его окончил.

Вся его дальнейшая жизнь была посвящена искусству. Борис Иосифович был членом Академии Российского телевидения, заслуженным работником культуры РФ.