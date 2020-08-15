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Умер Борис Гершт, режиссер и телеведущий 

Ирина Лебедева и ещё 7 16 минут назад
Скончался Борис Гершт
Фото: YouTube, кадр из видео
Ушел из жизни Борис Гершт, создавший около двух тысяч передач на телевидении, а также несколько десятков телефильмов и спектаклей. Ему было 83 года.
Об этом его коллега, Юлия Маврина, написалав Фейсбуке.

«Не стало моего любимого мастера… Слов нет описать потерю… Дорогой, любимый человек, которому я обязана профессией, да не только ей».

Борис Иосифович Гершт родился в 1937 году. По первому образованию — инженер-электрофизик.
Но, еще учась в институте, занимался в вечерней театральной студии при Театре им. Ленсовета под руководством народного артиста СССР И. П. Владимирова, играл в спектаклях театра.
В 1963 году поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии на режиссёрско-актёрский курс профессора, народного артиста СССР Г. А. Товстоногова и в 1968 году его окончил.
Вся его дальнейшая жизнь была посвящена искусству. Борис Иосифович был членом Академии Российского телевидения, заслуженным работником культуры РФ.
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Общество , Другое
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