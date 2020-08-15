Стало известно, где находится Ефремов

Михаила Ефремова выписали из Боткинской больницы, куда он ранее был госпитализирован прямо из здания Пресненского суда с подозрением на инсульт.
Сейчас актер находится дома и все также — под домашним арестом.
«Михаил уже дома, его выписали. Я буду у него сегодня вечером, тогда и узнаю, как у него дела», — рассказал журналистам агентства городских новостей «Москва» адвокат Эльман Пашаев.
Как ранее писал «Рамблер», очевидцы сняли на видео, как актер передвигается по больнице на коляске в сопровождении медицинского персонала.