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Адвокат Ефремова: «Михаил уже дома, его выписали» 

Ирина Лебедева 7 минут назад
Стало известно, где находится Ефремов
Фото: ТАСС
Михаила Ефремова выписали из Боткинской больницы, куда он ранее был госпитализирован прямо из здания Пресненского суда с подозрением на инсульт.
Сейчас актер находится дома и все также — под домашним арестом.

«Михаил уже дома, его выписали. Я буду у него сегодня вечером, тогда и узнаю, как у него дела», — рассказал журналистам агентства городских новостей «Москва» адвокат Эльман Пашаев.

Как ранее писал «Рамблер», очевидцы сняли на видео, как актер передвигается по больнице на коляске в сопровождении медицинского персонала.
Общество , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , АГН "Москва"
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