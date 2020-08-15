Россиянин жестоко поиздевался над младенцем

В социальной сети появился ролик, на котором россиянин взял младенца за ногу и начал им размахивать как игрушкой.

Судя по указанной в публикации в Instagram геолокации, видео было снято в Ажекском экологическом парке в Сочи

На кадрах видно, что мужчина держит ребёнка за ногу, присвистывает, качает его вверх и вниз, после чего берёт малыша другой рукой и начинает размахивать им, периодически смотря в камеру. Ближе к концу ролика младенец начал плакать, после чего мужчина поднёс его к камере.

МВД по Краснодарскому краю начало проверку по установлению достоверности видео, уточняет «Кубань 24».

Ранее пожилая женщина с ребёнком на поводке привлекла внимание жителей Красноярска. Мальчик плакал и не хотел идти за ней. Пенсионерка взяла ребёнка за поводок и начала резко дёргать, после чего мальчик упал. Она протащила его по земле несколько метров. Мальчик через несколько минут успокоился, поднялся и пошёл вслед за женщиной, писал NEWS.ru.