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Врач Ефремова рассказал, что ставил на актере эксперимент 

Ирина Лебедева 24 минуты назад
Врач раскрыл секретный эксперимент над Ефремовым
Фото: РИА Новости
Борис Круглый, семейный доктор Ефремовых, рассказал журналистам, что актер принимал незарегистрированный лекарственный препарат, — сообщает «Московский Комсомолец».

«Мой пациент был первым, кто весной принимал препарат от коронавируса, который я разработал и сейчас регистрирую», — заявил он.

Само новое лекарство представляет собой смесь уже имеющихся противовирусных средств, которая подается через ингалятор.
Ефремов болеет астмой, что особенно опасно при заражении коронавирусом. Поэтому и врач, и пациент согласились на эксперимент.
По словам Круглого, это вполне законно, так как препараты, которые находятся на регистрации, могут использоваться «по жизненным показаниям», которые у Ефремова имелись.
Медик уверен, что препарат Ефремову помог, актер, несмотря на проблемы с дыхательной системой, мог появляться в общественных местах и не заразиться.
Как ранее писал «Рамблер», актера увезли в больницу прямо из зала суда — целый день Ефремов себя неважно чувствовал и на суде ему стало совсем плохо.
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Общество , Московский комсомолец
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