Врач раскрыл секретный эксперимент над Ефремовым

Борис Круглый, семейный доктор Ефремовых, рассказал журналистам, что актер принимал незарегистрированный лекарственный препарат, — сообщает «Московский Комсомолец».

«Мой пациент был первым, кто весной принимал препарат от коронавируса, который я разработал и сейчас регистрирую», — заявил он.

Само новое лекарство представляет собой смесь уже имеющихся противовирусных средств, которая подается через ингалятор.

Ефремов болеет астмой, что особенно опасно при заражении коронавирусом. Поэтому и врач, и пациент согласились на эксперимент.

По словам Круглого, это вполне законно, так как препараты, которые находятся на регистрации, могут использоваться «по жизненным показаниям», которые у Ефремова имелись.

Медик уверен, что препарат Ефремову помог, актер, несмотря на проблемы с дыхательной системой, мог появляться в общественных местах и не заразиться.