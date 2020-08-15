МГУ попал в топ-100 лучших университетов мира

"По Шанхайскому рейтингу МГУ в топ-100, для нас это хороший результат, потому что мы представлены среди лучших вузов мира. Московский университет не гонится за позиционированием в рейтингах, мы постоянно усиливаем работу по полноценному развитию университета, как образовательной составляющей, так и научной. Как следствие, это уверенные позиции Московского университета в мировых рейтингах", — сказал Гусев.