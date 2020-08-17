Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

У журналистов пула Мишустина заподозрен коронавирус 

ТК «Звезда» и ещё 25 7 минут назад
У журналистов пула Мишустина заподозрен коронавирус
Фото: Russian Government, Komsomolskaya Pravda, Globallookpress
Все сотрудники прессы, анализы на коронавирус которых оказались положительными, были оперативно изолированы.
Несколько журналистов, сопровождавших главу кабмина РФ Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку, могут быть инфицированы COVID-19. О вероятном заражении свидетельствуют проведенные накануне тесты, показавшие положительный результат.
Все специалисты, у которых был заподозрен коронавирус, в настоящее время изолированы и помещены под наблюдение медиков.

«Им оказывается всестороннее содействие», — сообщил ТАСС пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков.

Как указывают в пресс-службе, необходимые меры реагирования после получения положительных результатов на тесты были проведены оперативно.
Анализы на коронавирусную инфекцию сдавались журналистами в период «дальневосточного турне» практически каждый день.
Видео дня. Обращение Чака Норриса к Лукашенко появилось в Сети
ТК «Звезда»: последние новости
«Он же ничего не понимал»: Пашаев прокомментировал протокол допроса с признанием Ефремова «Он же ничего не понимал»: Пашаев прокомментировал протокол допроса с признанием Ефремова Глава НИЦ Гамалеи назвал примерные сроки начала массовой вакцинации от коронавируса в России Глава НИЦ Гамалеи назвал примерные сроки начала массовой вакцинации от коронавируса в России Вода пошла в столицу Крыма по 15 водоводам общей протяженностью более 800 км Вода пошла в столицу Крыма по 15 водоводам общей протяженностью более 800 км
Общество , Политика , Михаил Мишустин , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Стала известна причина травмы головы Легкоступовой
Стала известна причина травмы головы Легкоступовой
В Крыму оценили запуск украинского флага
В Крыму оценили запуск украинского флага
Глава МВД Белоруссии сделал заявление
Глава МВД Белоруссии сделал заявление
Видео
Памятник к годовщине смерти Цоя попал на видео
02:21
Памятник к годовщине смерти Цоя попал на видео
Два белых медведя поссорились из-за еды и попали на видео
00:40
Два белых медведя поссорились из-за еды и попали на видео
Автобусная колонна со сторонниками Лукашенко попала на видео
00:29
Автобусная колонна со сторонниками Лукашенко попала на видео
Тренировка собак-водолазов в акватории попала на видео
00:48
Тренировка собак-водолазов в акватории попала на видео
Россиянин протащил инспектора ГИБДД по дороге и попал на видео
01:32
Россиянин протащил инспектора ГИБДД по дороге и попал на видео
Размахивающий младенцем россиянин попал на видео
00:29
Размахивающий младенцем россиянин попал на видео
Опубликовано видео развода моста под музыку Цоя
00:52
Опубликовано видео развода моста под музыку Цоя
Сторонники оппозиции направились в центр Минска
00:45
Сторонники оппозиции направились в центр Минска
В мире
Погубили интриги Пугачевой: тайна ухода Легкоступовой
02:36
Погубили интриги Пугачевой: тайна ухода Легкоступовой
Шоу-бизнес
«Лукашенко в автозак!» Что происходит в Минске
00:22
«Лукашенко в автозак!» Что происходит в Минске
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение