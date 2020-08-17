У журналистов пула Мишустина заподозрен коронавирус 

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Все сотрудники прессы, анализы на коронавирус которых оказались положительными, были оперативно изолированы.

Несколько журналистов, сопровождавших главу кабмина РФ Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку, могут быть инфицированы COVID-19. О вероятном заражении свидетельствуют проведенные накануне тесты, показавшие положительный результат.

Все специалисты, у которых был заподозрен коронавирус, в настоящее время изолированы и помещены под наблюдение медиков.

«Им оказывается всестороннее содействие», — сообщил ТАСС пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков.

Как указывают в пресс-службе, необходимые меры реагирования после получения положительных результатов на тесты были проведены оперативно.

Анализы на коронавирусную инфекцию сдавались журналистами в период «дальневосточного турне» практически каждый день.