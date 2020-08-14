"Это не наркотики": врач Ефремова сделал важное заявление

Борис Круглый, личный врач актера Михаила Ефремова , обвиняемого в смертельной аварии, заявил, что артист не страдает от алкоголизма.

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Круглый в разговоре с «Московским комсомольцем» сообщил, что ведет наблюдения за Ефремовым и его семьей около 20 лет. По его мнению, сам актер сейчас находится в прединсультном состоянии, такое с ним бывало и раньше.

Врач заявил, что Ефремов не является алкоголиком, актер, по его словам, «восемь-девять месяцев мог работать и не брать ни капли спиртного в рот».

Также Круглый отметил, что в крови у актера не находили наркотиков.

«Ерунда. Это не наркотики, а снотворные препараты. Никогда он серьезных наркотиков не принимал – поверьте мне», – заверил эксперт.

В середине недели Ефремова госпитализировали из здания суда в тяжелом состоянии в реанимацию Боткинской больницы в Москве. Отмечалось, что ему якобы поставили диагноз – инсульт.

Ефремов в тот день приехал в суд, сильно хромая. Выйти из автомобиля ему помогали судебные приставы. Заседание суда в итоге решили отложить на 18 августа.

Позже появилось видео, где Ефремова везут по больничному коридору на кресле-каталке.