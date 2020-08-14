Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Российский телеведущий сравнил Соловьева с нацистом и пожелал суда над ним 

Lenta.ru 27 минут назад
Российский телеведущий сравнил Соловьева с нацистом
Фото: РИА Новости
Российский телеведущий Михаил Козырев в интервью журналисту Юрию Дудю высказал свое отношению к Владимиру Соловьеву, с которым они вместе работали на радиостанции «Серебряный Дождь». Козырев сравнил бывшего коллегу с Адольфом Эйхманом, нацистским преступником, оберштурмбаннфюрера СС, отвечавшим за еврейский вопрос.
Козырев заявил, что счастлив оттого, что Соловьева не было на праздновании юбилея радиостанции «Серебряный дождь».

«Я думаю, на празднование выпуска 1938 года в Потсдаме не стоит звать человека, который стал оберштурмбанфюрера СС», — сравнил телеведущий.

Он объяснил, что Соловьев оказался единственным из «выпускников "Серебряного дождя"», кто поставил себе цель паразитировать на ненависти.

«Я чувствую, что он перешел из журналистики и радиоведения в сторону политической пропаганды, которая была характерна для тоталитарных режимов. Я с этими людьми не хочу общаться», — заявил Козырев, подчеркнув, что желает суда над Соловьевым.

По его мнению, ведущий должен оказаться на скамье подсудимых «одним из первых».

«Я думаю, что это Адольф Эйхман. Это преступление масштаба родоначальников нацистской идеологии», — высказался о деятельности Соловьева Козырев.

При этом он признал, что семь или восемь лет назад они при встрече пожали друг другу руки, однако повторение этого сейчас невозможно.
До 2010 года Соловьев был ведущим программы «Соловьиные трели» на «Серебряном дожде», после чего объявил о своем уходе. С тех пор он работает в государственном холдинге ВГТРК. В июне от него ушла многолетняя соведущая Анна Шафран, с которой они вместе делали «Соловьиные трели». Козырев в настоящий момент сотрудничает с телеканалом «Дождь», который основала Наталья Синдеева — соосновательница «Серебряного дождя».
Видео дня. На что звезды готовы пойти ради лишнего лайка в сети
Последние новости
Путин раскрыл свои доходы Путин раскрыл свои доходы Тихановская анонсировала создание совета по трансферу власти Тихановская анонсировала создание совета по трансферу власти Самолет ВВС Белоруссии снова слетал на военный аэродром в Россию Самолет ВВС Белоруссии снова слетал на военный аэродром в Россию
Комментарии 23
Общество , Наталья Синдеева , Анна Шафран , Владимир Соловьев , Адольф Эйхман , Михаил Козырев , Серебряный Дождь , ВГТРК , Потсдам
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский отказал Лукашенко
Зеленский отказал Лукашенко
«Синявка заснувшая на берегу»: Седокова показала грудь
«Синявка заснувшая на берегу»: Седокова показала грудь
ЕС в панике: Белоруссия может стать частью России
ЕС в панике: Белоруссия может стать частью России
Врачей шокировали травмы протестующих белорусов
Врачей шокировали травмы протестующих белорусов
Видео
Министр в Белоруссии назвал массовые забастовки флешмобом
00:56
Министр в Белоруссии назвал массовые забастовки флешмобом
В мире Политика
Белоруски бросились обнимать опустивших щиты ОМОНовцев
00:20
Белоруски бросились обнимать опустивших щиты ОМОНовцев
В мире
США «показали» уничтожение ракеты лазером
00:42
США «показали» уничтожение ракеты лазером
Армия В мире
Белорусские дети начали играть в «людей и ОМОН»
00:21
Белорусские дети начали играть в «людей и ОМОН»
В мире
Эвакуация ТЦ «Мега Белая Дача» попала на видео
00:45
Эвакуация ТЦ «Мега Белая Дача» попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео масштабной забастовки рабочих в Белоруссии
00:39
Опубликовано видео масштабной забастовки рабочих в Белоруссии
В мире
Опубликовано видео первой песни сына Децла
00:36
Опубликовано видео первой песни сына Децла
Шоу-бизнес
Вышвыривание буйного мужчины из самолета попало на видео
00:30
Вышвыривание буйного мужчины из самолета попало на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео маневров ОТРК «Искандер М»
01:05
Опубликовано видео маневров ОТРК «Искандер М»
Армия
Появилось видео пожара на ТЭЦ в Ачинске
00:51
Появилось видео пожара на ТЭЦ в Ачинске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение