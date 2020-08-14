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Миколог оценил ситуацию с грибами в 2020 году 

RT на русском 1 час назад
Миколог оценил ситуацию с грибами в 2020 году
Фото: РИА Новости
Миколог Михаил Вишневский оценил ситуацию с грибами в 2020 году.

«Каждый год по-своему необычен, и в плане необычности 2020-й ничем не отличается от предыдущих. В принципе — да, за грибами идти стоит. По пятибалльной шкале этот год можно оценить на твёрдую четверку», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, на плодоношении сказался климат — зима практически так и не наступила, а весна оказалась довольно прохладной и долгой.

«И весной, и летом шла постоянная чехарда с перепадами температур, когда жара сменялась дождями, и это только стимулировало у грибниц плодоношение», — пояснил эксперт.

Как отметил Вишневский, волна летних грибов началась в середине мая и не собирается останавливаться.

«А в июле из-за прохладной погоды начали расти осенние грибы. Собирают паутинники, осенние опята, кое-какие рядовки и говорушки», — добавил эксперт.

Ранее младший научный сотрудник лаборатории систематики и географии грибов Ботанического института имени В. Л. Комарова РАН Мила Калинина в беседе с Nation News дала рекомендации по сбору грибов в Ленинградской области.
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Комментарии
Общество , РАН , Комсомольская правда
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