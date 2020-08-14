Миколог оценил ситуацию с грибами в 2020 году 

Миколог Михаил Вишневский оценил ситуацию с грибами в 2020 году.

«Каждый год по-своему необычен, и в плане необычности 2020-й ничем не отличается от предыдущих. В принципе — да, за грибами идти стоит. По пятибалльной шкале этот год можно оценить на твёрдую четверку», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, на плодоношении сказался климат — зима практически так и не наступила, а весна оказалась довольно прохладной и долгой.

«И весной, и летом шла постоянная чехарда с перепадами температур, когда жара сменялась дождями, и это только стимулировало у грибниц плодоношение», — пояснил эксперт.

Как отметил Вишневский, волна летних грибов началась в середине мая и не собирается останавливаться.

«А в июле из-за прохладной погоды начали расти осенние грибы. Собирают паутинники, осенние опята, кое-какие рядовки и говорушки», — добавил эксперт.