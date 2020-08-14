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В российских школах предложили ввести уроки по семейной жизни 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В школах предложили ввести уроки по семейной жизни
Фото: РИА Новости
В школах следует ввести уроки по подготовке к ведению семейного хозяйства и к семейной жизни, заявила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

«Мое предложение к уполномоченным по правам человека, по правам ребенка: нужно педалировать, чтобы в образовательном учреждении был курс, который готовит детей к семейной жизни в разных направлениях. Я очень любила в свое время курс домоводства, когда мы менялись мальчики с девочками, мальчики учились домашнему хозяйству», — цитирует Потяеву РИА «Новости».

По ее словам, важно, чтобы дети приучались к домашнему хозяйству, это поможет им в будущем стать «помощником своей жене, своим детям».
В 2019 году глава Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин предложил ввести в школах и вузах изучение нравственности.
До этого в РПЦ призывали включить священные тексты в школьную программу.
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Общество , Талгат Таджуддин , Татьяна Потяева , Духовное управление мусульман , РПЦ , РИА Новости , Москва
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