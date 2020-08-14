В школах предложили ввести уроки по семейной жизни

«Мое предложение к уполномоченным по правам человека, по правам ребенка: нужно педалировать, чтобы в образовательном учреждении был курс, который готовит детей к семейной жизни в разных направлениях. Я очень любила в свое время курс домоводства, когда мы менялись мальчики с девочками, мальчики учились домашнему хозяйству», — цитирует Потяеву РИА «Новости».