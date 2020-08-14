Россиянам назвали сроки масочного режима 

Носить защитные маски придется еще около двух лет. Такие сроки россиянам назвал профессор, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов , передает РИА Новости.

По его словам, коронавирус станет сезонным заболеванием, вероятность этого составляет 90 процентов. Нетесов уточнил, что вирус будет эволюционировать на протяжении «десятилетий и столетий», но со временем ослабеет.

Вирусолог добавил, что если люди будут соблюдать рекомендации и носить индивидуальные средства защиты, можно будет не только избежать вторую волну коронавируса, но и защититься от других сезонных инфекций.

10 августа эпидемиолог Михаил Фаворов предупредил, что вторая волна коронавируса начнется осенью, сезонный подъем состоится в октябре. Он уточнил, что заразившиеся в этот период перенесут инфекцию тяжелее, чем те, с кем это произошло летом. Инфекционист Евгений Тимаков заявил, что второй волны можно будет избежать, если соблюдать масочный режим.

12 августа иммунолог Михаил Пальцев заявил, что пандемия коронавируса будет протекать в три волны. Первая волна — достаточно сильная, вторая еще сильнее, а третья окажется слабее, так как сформируется коллективный иммунитет. Для его появления нужно, чтобы переболело 60 процентов населения. После заражения более 95 процентов инфекция обычно исчезает, уточнил специалист.

В России за последние сутки выявили 5065 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в стране заразились 912 823 человек, выздоровели 722 964 человека, умерли 15 498.