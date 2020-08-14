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Россиянам назвали сроки масочного режима 

Lenta.ru и ещё 2 53 минуты назад
Россиянам назвали сроки масочного режима
Фото: РИА Новости
Носить защитные маски придется еще около двух лет. Такие сроки россиянам назвал профессор, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов, передает РИА Новости.
По его словам, коронавирус станет сезонным заболеванием, вероятность этого составляет 90 процентов. Нетесов уточнил, что вирус будет эволюционировать на протяжении «десятилетий и столетий», но со временем ослабеет.
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Вирусолог добавил, что если люди будут соблюдать рекомендации и носить индивидуальные средства защиты, можно будет не только избежать вторую волну коронавируса, но и защититься от других сезонных инфекций.
10 августа эпидемиолог Михаил Фаворов предупредил, что вторая волна коронавируса начнется осенью, сезонный подъем состоится в октябре. Он уточнил, что заразившиеся в этот период перенесут инфекцию тяжелее, чем те, с кем это произошло летом. Инфекционист Евгений Тимаков заявил, что второй волны можно будет избежать, если соблюдать масочный режим.
12 августа иммунолог Михаил Пальцев заявил, что пандемия коронавируса будет протекать в три волны. Первая волна — достаточно сильная, вторая еще сильнее, а третья окажется слабее, так как сформируется коллективный иммунитет. Для его появления нужно, чтобы переболело 60 процентов населения. После заражения более 95 процентов инфекция обычно исчезает, уточнил специалист.
В России за последние сутки выявили 5065 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в стране заразились 912 823 человек, выздоровели 722 964 человека, умерли 15 498.
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Общество , Михаил Фаворов , Сергей Нетесов , Михаил Пальцев , Евгений Тимаков , РИА Новости
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