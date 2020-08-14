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Первый в мире атлас по COVID-19 представили в России 

Газета.Ru и ещё 3 1 час назад
Первый в мире атлас по COVID-19 представили в России
Фото: Газета.Ru
В России представили первый в мире атлас патологической анатомии по новому типу коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента столичного департамента здравоохранения (НИИОЗММ ДЗМ).
В разработке атласа также принимали участие эксперты из Москвы. Карта была выпущена на русском и английском языках.
Ознакомиться с атласом, который получил название "Патологическая анатомия COVID-19", можно на сайте НИИОЗММ ДЗМ, а также "в авторитетных электронных медицинских библиотеках мира".
На атласе представлены разные органы и ткани, подвергшиеся патологическим изменениям в результате заражения COVID-19.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
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Общество , ВОЗ , Москва
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