Первый в мире атлас по COVID-19 представили в России 

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России представили первый в мире атлас патологической анатомии по новому типу коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента столичного департамента здравоохранения (НИИОЗММ ДЗМ).

В разработке атласа также принимали участие эксперты из Москвы . Карта была выпущена на русском и английском языках.

Ознакомиться с атласом, который получил название "Патологическая анатомия COVID-19", можно на сайте НИИОЗММ ДЗМ, а также "в авторитетных электронных медицинских библиотеках мира".

На атласе представлены разные органы и ткани, подвергшиеся патологическим изменениям в результате заражения COVID-19.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.