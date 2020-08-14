Рошаль захотел сделать прививку от COVID-19 

Президент Национальной медицинской палаты и сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Леонид Рошаль заявил о намерении сделать прививку от коронавируса.

Думаю, да, — сказал РИА Новости врач, отвечая на вопрос, планирует ли он пройти вакцинацию от COVID-19.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что планирует сделать прививку от коронавируса в августе, если вакцина уже будет доступна. А до этого президент РФ Владимир Путин сообщил, что одна из его дочерей уже испытала на себе первую российскую вакцину от COVID-19.

Между тем большинство российских врачей, опрошенных мобильным приложением «Справочник врача», выразили скептическое отношение к вакцине от COVID-19, которая создана в Центре Гамалеи. В исследовании приняли участие три тысячи медиков, из них 52% заявили, что не готовы делать себе прививку данным препаратом. Основной причиной недоверия к российской вакцине 66% опрошенных назвали отсутствие достаточных данных о её эффективности.

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. В широкий оборот препарат поступит в начале 2021 года после проведения третьего этапа испытаний на широком круге добровольцев. Первыми иммунизацию пройдут люди из так называемых групп риска: врачи, находящиеся на передовой борьбы с пандемией, и педагоги, которым предстоит контактировать с большим количеством детей и подростков после начала учебного года, писал NEWS.ru.