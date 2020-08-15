"Кошмар!": Малышева не может вернуться в Россию

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По словам Малышевой, ранее авиакомпания, самолётами которой она летала, свободно продавала билеты с 1 августа на любой день. Однако теперь все неожиданно отменили.

«Я сейчас ищу билеты. Только через третьи страны. Кошмар!» — написала врач-телеведущая.

Ранее «Рамблер» сообщал , что Малышева объяснила, что вылетела в Нью-Йорк, чтобы встретиться с детьми, которые там живут.

Она не видела сыновей и внуков шесть месяцев, и повезла им чемодан игрушек.