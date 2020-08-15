"Кошмар!": Малышева не может вернуться в Россию

Телеведущая Елена Малышева
застряла в США
из-за отмены прямых авиарейсов в Россию
. Об этом она написала в Инстаграме.
По словам Малышевой, ранее авиакомпания, самолётами которой она летала, свободно продавала билеты с 1 августа на любой день. Однако теперь все неожиданно отменили.
«Я сейчас ищу билеты. Только через третьи страны. Кошмар!» — написала врач-телеведущая.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что Малышева объяснила, что вылетела в Нью-Йорк, чтобы встретиться с детьми, которые там живут.
Она не видела сыновей и внуков шесть месяцев, и повезла им чемодан игрушек.
Старший сын Малышевой, Юрий работает в одном из крупнейших госпиталей Нью-Йорка. Младший сын Василий получил два высших образования, окончил адвокатскую школу в США. Сама Малышева подчеркивала, что не уедет из России.