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Пашаев прокомментировал документ с признанием Ефремовым вины в ДТП 

РИА Новости и ещё 28 32 минуты назад
Адвокат высказался после признания вины Ефремовым
Фото: РИА Новости
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с "360" публикацию в СМИ фото протокола допроса, в котором актер признает вину в совершении смертельного ДТП.

"Человек в больнице находится, как (он. — прим. ред.) может признать свою вину?" — заявил адвокат.

При этом на снимке протокола датой проведения допроса указано 17 июня.
Во вторник самочувствие Ефремова ухудшилось по дороге в суд. В здание его вели под руки, и уже через пять минут подъехала скорая помощь, которая доставила актера в Боткинскую больницу. По словам Пашаева, его подзащитный перенес инсульт и находится в состоянии средней тяжести.
Смертельное ДТП с Михаилом Ефремовым
Вечером 8 июня в центре столицы Михаил Ефремов выехал на встречную полосу на своем внедорожнике и столкнулся с Lada. Ее водитель — 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров — от травм умер в больнице.
В момент ДТП актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд поместил его под домашний арест. Ефремову грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
Через несколько дней после трагедии артист записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Позднее адвокат актера Эльман Пашаев сообщил, что его подзащитный не считает себя виновным в аварии.
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Комментарии 1
Общество , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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