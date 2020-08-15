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Белоруссия в огне. Главное

Добровинский прокомментировал поведение защиты Ефремова 

Ирина Лебедева и ещё 36 8 минут назад
Средства массовой информации опубликовали фотографию протокола допроса Ефремова, где актер признает себя виновным в смертельной аварии.
Александр Добровинский подтвердил подлинность этого документа.

«Данный протокол допроса подлинный, он есть в материалах дела», — сказал юрист телеканалу «Звезда».

Защитник Захаровых недоумевает, почему Эльман Пашаев теперь утверждает, что актер отказывается от признания.

«Я присоединюсь к миллионам людей, которые не понимают, что происходит, и живу в ожидании сенсации, которую обещала защита на этом процессе», — заявил Добровинский.

Как ранее писал «Рамблер», Борис Круглый, семейный доктор Ефремовых, рассказал журналистам, что актер принимал незарегистрированный лекарственный препарат.
Общество , Видео , Происшествия , Эльман Пашаев , Александр Добровинский , ТК "Звезда"
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