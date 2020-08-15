Средства массовой информации опубликовали фотографию протокола допроса Ефремова, где актер признает себя виновным в смертельной аварии.
Александр Добровинский подтвердил подлинность этого документа.
«Данный протокол допроса подлинный, он есть в материалах дела», — сказал юрист телеканалу «Звезда».
Защитник Захаровых недоумевает, почему Эльман Пашаев теперь утверждает, что актер отказывается от признания.
«Я присоединюсь к миллионам людей, которые не понимают, что происходит, и живу в ожидании сенсации, которую обещала защита на этом процессе», — заявил Добровинский.
Как ранее писал «Рамблер», Борис Круглый, семейный доктор Ефремовых, рассказал журналистам, что актер принимал незарегистрированный лекарственный препарат.