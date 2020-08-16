Миссия выполнена: российские спасатели покинули Бейрут 

Российские врачи и спасатели покинули Бейрут , где оказывали помощь после взрыва в порту, передает телеканал «МИР 24».

Специалисты из России одними из первых развернули госпиталь на месте бедствия. За время спасательной операции они достали из-под завалов тела 10 человек, помогли почти шести сотням пострадавших, 70 из которых дети. Кроме того, врачи тестировали пострадавших на коронавирусную инфекцию.

Напомним, во время взрыва в Бейруте погиб 171 человек, около шести тысяч пострадали, сотни домов были уничтожены.