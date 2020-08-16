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Миссия выполнена: российские спасатели покинули Бейрут 

Мир24 и ещё 25 26 минут назад
Миссия выполнена: российские спасатели покинули Бейрут
Фото: Mir24.tv / Светлана Родина
Российские врачи и спасатели покинули Бейрут, где оказывали помощь после взрыва в порту, передает телеканал «МИР 24».
Специалисты из России одними из первых развернули госпиталь на месте бедствия. За время спасательной операции они достали из-под завалов тела 10 человек, помогли почти шести сотням пострадавших, 70 из которых дети. Кроме того, врачи тестировали пострадавших на коронавирусную инфекцию.
Напомним, во время взрыва в Бейруте погиб 171 человек, около шести тысяч пострадали, сотни домов были уничтожены.
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Общество , Бейрут
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