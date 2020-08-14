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Самая сексуальная россиянка 

Александр Котлеткин 1 час назад
Журнал Maxim назвал самую сексуальную красотку. Победительницей ежегодного конкурса стала 24-летняя модель Октябрина Максимова.
Девушка родом из Великого Новгорода, но сейчас живет в Санкт-Петербурге.
Как рассказывает «Комсомольская правда», в школе Октябрина была изгоем из-за своей внешности — девочка была темненькой и у нее была загорелая кожа. Одноклассники травили будущую модель и давали обидные прозвища: «ведьма», «Брежнев», «дерево».
Пока все интересовались каким-то молодежными вещами, Октябрина тихо занималась вышиванием.
В старшей школе девушка решила кардинально изменить свою внешность. Она перекрасилась в блондинку, коротко постриглась и начала фотографироваться. Вскоре Октябрина стала одной из самых популярных девочек в городе.
В 2017 году TC Candler включил ее в список самых обаятельных женщин планеты. Россиянка в нем заняла 8 место, обогнав Эмилию Кларк, Натали Портман, Киру Найтли, Марго Робби и Монику Белуччи.
Сейчас Октябрина — домохозяйка. Из-за прошедшего карантина все съемки отменялись. В планах у девушки стать актрисой или телеведущей.
Видео дня. На что звезды готовы пойти ради лишнего лайка в сети
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Общество , Фото , Моника Белуччи , Кира Найтли , Эмилия Кларк , Марго Робби , Натали Портман , Комсомольская правда , Санкт-Петербург
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