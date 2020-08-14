Самая сексуальная россиянка 

Журнал Maxim назвал самую сексуальную красотку. Победительницей ежегодного конкурса стала 24-летняя модель Октябрина Максимова.

Девушка родом из Великого Новгорода, но сейчас живет в Санкт-Петербурге

Как рассказывает «Комсомольская правда», в школе Октябрина была изгоем из-за своей внешности — девочка была темненькой и у нее была загорелая кожа. Одноклассники травили будущую модель и давали обидные прозвища: «ведьма», «Брежнев», «дерево».

Пока все интересовались каким-то молодежными вещами, Октябрина тихо занималась вышиванием.

В старшей школе девушка решила кардинально изменить свою внешность. Она перекрасилась в блондинку, коротко постриглась и начала фотографироваться. Вскоре Октябрина стала одной из самых популярных девочек в городе.

Сейчас Октябрина — домохозяйка. Из-за прошедшего карантина все съемки отменялись. В планах у девушки стать актрисой или телеведущей.