В России выявили 5 тысяч случаев коронавируса за сутки 

За последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 5 065, до 912 823 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.

Накануне был зафиксирован прирост в 5 057 человек, за день до этого — 5 102, еще днем ранее — 4 945 (впервые с 23 апреля менее пяти тысяч).

В 25,9 процента новых случаев у людей нет симптомов болезни.

За последние сутки еще 6 568 россиян выписались после выздоровления, 114 пациентов с коронавирусом умерли. За все время от коронавируса в России излечились 722 964 пациента, 15 498 человек скончался.

Менее 100 новых случаев: Волгоградская область (97), Саратовская область (94), Кемеровская область (94), Воронежская область (93), Приморский край (91), Краснодарский край (88), Ямало-Ненецкий АО (87), Ульяновская область (86), Алтайский край (85), Архангельская область (83), Челябинская область (80), Пермский край (70), Хабаровский край (70), Сахалинская область (68), Новосибирская область (67), Якутия (65), Мурманская область (64), Калмыкия (64), Кировская область (62), Орловская область (60).

Менее 60: Дагестан (56), Тюменская область (55), Пензенская область (52), Белгородская область (51), Самарская область (49), Костромская область (47), Томская область (45), Коми (43), Крым (42), Астраханская область (38), Ярославская область (36), Брянская область (34), Тульская область (34), Чувашия (34), Башкирия (33), Псковская область (32), Мордовия (32), Татарстан (30), Бурятия (30).

Менее 30: Курская область (29), Рязанская область (29), Тверская область (29), Вологодская область (29), Ивановская область (28), Калужская область (28), Карелия (28), Ленинградская область (27), Ингушетия (27), Удмуртия (25), Республика Алтай (25), Владимирская область (24), Тамбовская область (24), Тыва (22), Новгородская область (21), Адыгея (21), Курганская область (20), Магаданская область (20).

Менее 20: Хакасия (18), Липецкая область (17), Марий Эл (17), Камчатский край (17), Кабардино-Балкария (16), Амурская область (15), Смоленская область (14), Карачаево-Черкессия (14), Забайкальский край (14), Калининградская область (13), Северная Осетия (9), Чечня (7), Севастополь (7), Еврейская АО (3).

Как сообщал «Рамблер», к 14 августа в России провели более 31,9 миллиона тестов на коронавирус, 304 тысячи из них — за последние сутки.