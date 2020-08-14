Названы сроки массовой вакцинации против коронавируса

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Массовая вакцинация граждан России против коронавируса начнется не позднее января 2021 года. Об этом 14 августа заявил директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург , сообщает Интерфакс.

По его словам, вакцинация групп риска начнется уже в августе 2020 года.

«Более массовая вакцинация по существующим планам масштабирования препарата внутри страны начнется с декабря-января», — сказал Гинцбург.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа Александр Гинцбург заявил, что в декабре-январе планируется выйти на проектную мощность производства в 5 млн вакцин в месяц.