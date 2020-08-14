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Гинцбург: массовая вакцинация против коронавируса начнется в конце года 

ИА Regnum 1 час назад
Названы сроки массовой вакцинации против коронавируса
Фото: EPA
Массовая вакцинация граждан России против коронавируса начнется не позднее января 2021 года. Об этом 14 августа заявил директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает Интерфакс.
По его словам, вакцинация групп риска начнется уже в августе 2020 года.

«Более массовая вакцинация по существующим планам масштабирования препарата внутри страны начнется с декабря-января», — сказал Гинцбург.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа Александр Гинцбург заявил, что в декабре-январе планируется выйти на проектную мощность производства в 5 млн вакцин в месяц.
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Общество , Александр Гинцбург , Интерфакс
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