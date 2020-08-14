Грозит ли Лукашенко смертная казнь

"Рамблер, какие новости?" — новостной подкаст портала Рамблер.

Беларусь в огне. Протесты не утихают. Сотрудники спецназа и телеведущие увольняются;

Последствия протестов. Запад грозит санкциями, причем не только Минску, но и Москве;

Первая вакцина от коронавируса готова. Почему врачи не советуют прививаться всем и сразу;

В РФС признали ошибочным второй пенальти в матче "Спартака" и "Сочи"

Рогозин напомнил Илону Маску о лидерстве России в космосе.

«Как прошла неделя?» — большой новостной подкаст портала Рамблер с главными новостями недели. Мы не просто обсуждаем события, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи Рамблера. Главное за неделю: