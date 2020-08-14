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Белоруссия в огне. Главное

Рамблер, какие новости? 

Сергей Василенок 1 час назад
Грозит ли Лукашенко смертная казнь
Фото: Reuters
"Рамблер, какие новости?" — новостной подкаст портала Рамблер.
«Как прошла неделя?» — большой новостной подкаст портала Рамблер с главными новостями недели. Мы не просто обсуждаем события, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи Рамблера. Главное за неделю:
  • Беларусь в огне. Протесты не утихают. Сотрудники спецназа и телеведущие увольняются;
  • Последствия протестов. Запад грозит санкциями, причем не только Минску, но и Москве;
  • Первая вакцина от коронавируса готова. Почему врачи не советуют прививаться всем и сразу;
  • В РФС признали ошибочным второй пенальти в матче "Спартака" и "Сочи"
  • Рогозин напомнил Илону Маску о лидерстве России в космосе.
Подкаст доступен в Google Подкастах, Castbox, Apple Podcasts, Яндекс. Музыке и Вконтакте.
Видео дня. На что звезды готовы пойти ради лишнего лайка в сети
Общество , Спартак , РФС , Apple , Google
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