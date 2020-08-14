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МИД РФ предложил сделать платной эвакуацию россиян из-за рубежа 

Газета.Ru и ещё 23 1 час назад
Эвакуацию из-за рубежа сделают платной
Фото: РИА Новости
МИД России предложил сделать платной эвакуацию россиян из других стран при угрозе жизни. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на проект постановления правительства.
Вместо безвозмездного возвращения на родину в случае угрозы жизни министерство предлагает россиянам возвращать расходы в бюджет в течение трех месяцев. Документ об оплате эвакуации необходимо будет отправить во внешнеполитическое ведомство по почте. Если гражданин не заплатит за свою эвакуацию, то будет запущена процедура принудительного исполнения обязательств перед государством.
В пояснительной записке отмечается, что решение о целесообразности обращения за эвакуацией "будет приниматься самим гражданином, т. е. помощь фактически будет предоставляться в заявительном порядке, а не только при наличии угрозы жизни".
Также в проекте говорится, что оценка ситуации на предмет того, действительно ли она представляет угрозу жизни гражданина, является субъективной, что нередко ведет к отказам в предоставлении помощи.
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Общество , МИД
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