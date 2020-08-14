Раскрыта судьба собак МЧС после выхода на пенсию

Дальнейшую судьбу служебных собак МЧС России , «вышедших на пенсию», будут решать специальные комиссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ министерства.

По действующим правилам, собаки могут использоваться на службе от 3 до 5 лет со дня получения допуска кинологического расчета учреждения или организации МЧС России к действиям по предназначению.

Один из вариантов дальнейшей жизни собак-ветеранов — их безвозмездная передача новым владельцам. Информация о свободных для взятия домой животных будет размещаться на официальном сайте МЧС.

В ноябре 2019-го спасатели совместно с общественными организациями начали прорабатывать вопрос о создании в России приюта для собак-ветеранов МЧС. Ведомство обратило внимание на то, что вопросы «пенсии» для вышедших в отставку служебных собак до сих пор не регламентированы.

Ранее появился ролик трогательного прощания спасателей и их четвероногих напарников в китайском округе Лхаса. Пять служебных собак, работавших в местном пожарном участке, вышли на пенсию. На момент отставки им исполнилось восемь-десять лет. О животных позаботятся местные власти.