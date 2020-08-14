Новые праздники и льготы появились в России

В регионах в августе вступили в силу законы, которые касаются различных льгот. Предназначаются они дачникам, ветеранам боевых действий, предприятиям, которые участвуют в национальном проекте. А еще в стране прибавилось праздничных дней.

Еще одним Днем отца стало больше

Иркутская область пополнила список российских регионов, где отмечают День отца. На федеральном уровне этот праздник пока не утвержден. Два года назад законопроект внесли в Госдуму , но он так и не был рассмотрен. В этом документе предлагалось отмечать День отца в последнюю субботу октября.

Тем временем, регионы давно начали учреждать новый праздник самостоятельно. Но даты у него разные. Например, в Волгоградской области с 2006 года его отмечают первого ноября. В Алтайском крае празднуют в последнее воскресенье апреля.

В Якутии уже более двадцати лет День отца отмечают в первое воскресенье апреля. В Иркутской области это будут делать ежегодно в третье воскресенье октября. Указ вступил в силу пятого августа. Так что в этом году у иркутских пап уже будет свой праздник.

А олени — лучше!

В Якутии, которая была пионером в учреждении Дня отца, снова объявили о новом региональном празднике — Дне оленевода (Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 09.08.2020 № 1368 вступил в силу 13 августа 2020 года). Его будут отмечать ежегодно в первую субботу марта.

На своей официальной странице в Instagram глава республики Айсен Николаев пояснил: "Мы учредили этот праздник с целью сохранения традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности, культуры и промыслов оленеводов Якутии. Данный проект создаст условия для сбалансированного развития северного домашнего оленеводства путем придания престижа профессии оленевода".

Также в регионе разработана программа "Молодой оленевод". Благодаря ей, молодые специалисты могут рассчитывать на единовременную выплату в миллион рублей для улучшения жилищных условий. Эта льгота положена оленеводам — жителям Якутии не старше 35 лет.

Садоводом облегчили жизнь

В Воронежской области приняли закон о господдержке садоводов и огородников. По оценке депутатов, он затронет до полумиллиона жителей региона. Документ позволит принимать на баланс поселений или региона инфраструктуру, которую не могут обслуживать дачные кооперативы.

Федеральное законодательство устанавливает порядок безвозмездного приобретения в государственную или муниципальную собственность имущества общего пользования на территории садоводческих товариществ (СНТ). Речь идет об объектах тепло-, газо— и электроснабжения, водопроводном хозяйстве и автомобильных дорогах. Передать их властям можно по заявлению граждан.

Среди приоритетных направлений господдержки — содействие в землеустройстве и благоустройстве территорий общего пользования в СНТ, организация функционирования рынка "дачной" сельхозпродукции, обеспечение транспортной доступности, пожарной и санитарной безопасности.

Налог уменьшили на две тысячи

В Пензенской области ветеранов боевых действий освободили от транспортного налога. Это дополнительные льготы для инвалидов I и II групп. Они освобождены от уплаты налога на легковые автомобили мощностью до ста лошадиных сил. К более мощным двигателям применяются дифференцированные налоговые льготы от 5 до 45 процентов.

— В среднем сумма льготы на один автомобиль составит около двух тысяч рублей. Это соответствует сумме транспортного налога для автомобилей до ста лошадиных сил, — пояснил временно исполняющий обязанности министра экономики Пензенской области Валерий Миронов.

Льготы будут применяться при расчете налога за текущий год, срок уплаты которого для физических лиц установлен до первого декабря 2021 года.

Капремонт решили не откладывать

В разгар пандемии жителей Пензы освободили от уплаты взносов в фонд капремонта на три месяца. Первые платежки принесут в августе. Однако ремонтные работы никто не отменял, они ведутся строго по графику.

Но недавно у регионального Фонда капремонта сложился дефицит средств в связи c сокращением поступления взносов и увеличением объема работ. По сравнению с прошлым годом он вырос на 65 процентов. Но местные депутаты решили не менять минимальный размер взноса для собственников жилья. Он останется на уровне прошлого года и составит 7,7 рубля с квадратного метра.

Для сокращения дефицита средств фонда капитального ремонта внесли изменения в региональный закон и увеличили с 90 до 95 процентов установленный объем средств, которые региональный оператор ежегодно вправе расходовать на финансирование региональной программы капремонта. Проще говоря, раньше десять процентов от собранных денег лежали в копилке, теперь ее опустошат до пяти процентов. Главное, чтобы крыши вовремя перекрывались, а начатые работы завершились до начала холодов.

Льгота для участников нацпроекта

В Кузбассе добавили налоговых льгот участникам национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". Местный парламент принял соответствующие изменения в закон "Об инвестиционном налоговом вычете по налогу на прибыль организаций".

Вычет позволяет предприятию уменьшить налогооблагаемую базу на сумму расходов, связанных с покупкой или модернизацией производства.

Размер вычета не должен превышать половины всех затрат на эти цели. Год назад депутаты проголосовали за введение такой льготы для компаний, относящихся к несырьевым отраслям. Изначально это касалось 24 видов экономической деятельности, включая растениеводство и животноводство, охоту, производство пластмасс, синтетических смол и каучука, электрооборудования, лекарств, пищевых продуктов и одежды.

Теперь же до 31 декабря 2024 года вычетом смогут воспользоваться компании 52 направлений деятельности (в частности, занятые производством пищевых продуктов и напитков, мебели, сбором неопасных отходов, перевозками), которые внедряют бережливые технологии и реализуют инвестиционные проекты.

По словам председателя комитета по вопросам бюджета, налоговой политики и финансов областного заксобрания области Сергей Ващенко , обновленный закон призван стимулировать рост несырьевого сектора экономики и инвестиционной привлекательности региона. А в перспективе создание новых рабочих мест, повышение зарплат, производительности труда, капитальных вложений и выручки от реализации товаров и услуг компенсируют выпадающие доходы бюджета.

По данным регионального министерства труда и занятости населения, в нацпроекте уже участвуют 23 кузбасских компании, а к 2024 году к ним должно присоединиться еще как минимум 89.

"На примере первых пилотных предприятий видно, что они значительно увеличивают выпуск продукции без дополнительных инвестиций, — считает заместитель губернатора Кузбасса по экономическому развитию Константин Венгер.

— А только за счет внедрения бережливых технологий и оптимизации производственных процессов. При этом издержки снижаются, а прибыль растет. Инвестиционный вычет станет дополнительным стимулом".