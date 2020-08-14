Помощь россиянам за границей при ЧП станет платной

Россиян, оказавшихся в кризисной ситуации за границей, хотят обязать компенсировать расходы государству за возврат на родину. Соответствующий проект постановления правительства подготовил и опубликовал МИД

Вместо безвозмездного возвращения на родину в случае угрозы жизни МИД предлагает возвращать граждан домой только при условии возврата расходов в бюджет. На возврат суммы, которая будет заранее указана в акте о фактическом предоставлении помощи, будет даваться три месяца. Документ, подтверждающий оплату, необходимо будет отправить в МИД по почте. Если за это время россиянин не отдаст долг, сумму «выбьют» через суд.

«Учитывая, что по возвращении в Россию гражданин будет обязан возместить государству понесенные расходы, решение о целесообразности обращения за ней будет приниматься самим гражданином, то есть помощь фактически будет предоставляться в заявительном порядке, а не только при наличии угрозы жизни», — цитируют «Ведомости» пояснительную записку к проекту.

В конце марта Россия ограничила авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса. Исключением стали вывозные рейсы. С их помощью десятки тысяч россиян вернулись на родину. Тем гражданам, которые застряли за границей без еды и денег, государство выделило более 900 миллионов рублей.