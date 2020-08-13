Собчак назвала ошибку Лукашенко

«Даже если садистскими методами и всеми этими избиениями удасться остановить протест, все уже всегда будут знать, и сам Лукашенко в том числе, его власть держится только на страхе, а не на выборе людей», — написала она в Instagram.

Телеведущая отметила, что приказы, которые отдает белорусский президент, «может отдать цепляющийся за власть человек, но выполнять их — преступно».

«Так всегда кончается режим того, кто не может вовремя уйти и понять, что сменяемость власти — единственный мирный путь развития государственной власти», — резюмировала Собчак.

Как сообщал «Рамблер», 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Согласно данным ЦИК, победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко — он набрал более 80% голосов.