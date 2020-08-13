Собчак назвала ошибку Лукашенко

Способ подавления протестов в Белоруссии демонстрирует, что власть Александра Лукашенко держится на страхе, а не на выборе народа, считает Ксения Собчак.
«Даже если садистскими методами и всеми этими избиениями удасться остановить протест, все уже всегда будут знать, и сам Лукашенко в том числе, его власть держится только на страхе, а не на выборе людей», — написала она в Instagram.
Телеведущая отметила, что приказы, которые отдает белорусский президент, «может отдать цепляющийся за власть человек, но выполнять их — преступно».
«Так всегда кончается режим того, кто не может вовремя уйти и понять, что сменяемость власти — единственный мирный путь развития государственной власти», — резюмировала Собчак.
Как сообщал «Рамблер», 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Согласно данным ЦИК, победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко — он набрал более 80% голосов.
Главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская не признала результаты выборов и потребовала частичного пересчета голосов. После окончания голосования в Белоруссии начались акции протеста, которые жестко подавляются ОМОНом, внутренними войсками и милицией.