Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Россию в августе ждут смерти и катастрофы» 

Вероника Полынина 8 минут назад
«Россию в августе ждут смерти и катастрофы»
Фото: Коллаж depositphotos.com
Участница «Битвы экстрасенсов» Фатима Хадуева рассказала, почему август в России считается месяцем катастроф.
Раскрыто пророчество Ванги для РФ на 2021 год
По словам Хадуевой, покровитель России — знак зодиака Водолей, тогда как в августе хозяйничает Лев — полная противоположность Водолею.

«Именно в этот момент времени всегда происходят какие-то напряженные события, глобальные и серьезные. Те же дефолты, те же экономические кризисы выпадают именно на этот период времени. Это описывают многие астрологи», — сказала экстрасенс изданию Nation News.

Кроме того, август — восьмой месяц года, однако помимо знака бесконечности у цифры восемь есть и другие значения.
Восьмерка означает привязанность к материальности, но Россия рождена под свободным знаком Водолея и ей чужда привязанность к материальности.

«Именно поэтому в августе идет такая точка напряжения», — объяснила Фатима Хадуева.

Как писал «Рамблер», август в России традиционно считается месяцем катастроф. Именно в августе случились путч 1991 года и дефолт 1998 года, произошли теракты на Манежной площади, Пушкинской площади и у метро «Рижская», утонула подлодка «Курск», загорелась Останкинская телебашня, произошла авария на Саяно-Шушенской ГЭС.
Комментарии 130
Общество , Фатима Хадуева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киркоров радостно сообщил, что переболел коронавирусом
Киркоров радостно сообщил, что переболел коронавирусом
Более 5 млн заразились коронавирусом в США
Более 5 млн заразились коронавирусом в США
Фантомное сдерживание: о передвижении войск США к РФ
Фантомное сдерживание: о передвижении войск США к РФ
ЕС может ввести новые санкции против Белоруссии
ЕС может ввести новые санкции против Белоруссии
Видео
Опубликовано видео осквернившей храм голой туристки
00:09
Опубликовано видео осквернившей храм голой туристки
В мире Происшествия
Михаил Ефремов в Боткинской больнице попал на видео
00:03
Михаил Ефремов в Боткинской больнице попал на видео
Общество Шоу-бизнес
Суд над укравшей 25 млн рублей кассиршей попал на видео
02:35
Суд над укравшей 25 млн рублей кассиршей попал на видео
Происшествия
Физкультурники вместо тренировки подрались у тренажера
00:47
Физкультурники вместо тренировки подрались у тренажера
Происшествия Новости Москвы
Спецназовцы в Белоруссии выбросили форму в знак протеста
00:30
Спецназовцы в Белоруссии выбросили форму в знак протеста
В мире Общество
Опубликовано видео тренировки расчетов С-400
01:44
Опубликовано видео тренировки расчетов С-400
Армия
Появилось видео бушующего в Приморье урагана
01:12
Появилось видео бушующего в Приморье урагана
Происшествия
Жестокость силовиков в Беларуси попала на видео
03:09
Жестокость силовиков в Беларуси попала на видео
В мире
Грузовик снёс машину ГИБДД и попал на видео
00:45
Грузовик снёс машину ГИБДД и попал на видео
Происшествия
Пьяный залез на ЛЭП и попал на видео
01:10
Пьяный залез на ЛЭП и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение