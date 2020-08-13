Российский актер умер в 35 лет

Умер актер сериала «Тест на беременность» и картины «Битва за Севастополь» 35-летний Сергей Куницкий . Об этом сообщается на сайте Московского Губернского театра. В июне актер отмечал свой день рождения и все в его жизни было прекрасно. Известно, что не так давно он отдыхал в Краснодарском крае

Как отмечается на сайте театра, Куницкий пришел в театр с его основания и стал за короткий отрезок времени его ведущим актером. Он сыграл в таких спектаклях, как «Вишневый сад», «На всякого мудреца довольно простоты», «Энергичные люди», «Сирано де Бержерак». В театре отмечают, что уход из жизни актера случился внезапно. Пока здесь не могут полностью осознать произошедшее.

Отметим, что последняя запись в Instagram Сергея Куницкого датирована 3 августа. После этого в соцсетях он не появлялся. Когда и где пройдут похороны актера пока не сообщается. Это станет, судя по всему, известно в самое ближайшее время.

Напомним, что Московский Губернский театр был основан в 2013 году. Его художественным руководителем является актер и режиссер Сергей Безруков.