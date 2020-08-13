Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер 35-летний актер «Теста на беременность» и «Битвы за Севастополь» 

Teleprogramma.pro и ещё 1 46 минут назад
Российский актер умер в 35 лет
Фото: Instagram
Умер актер сериала «Тест на беременность» и картины «Битва за Севастополь» 35-летний Сергей Куницкий. Об этом сообщается на сайте Московского Губернского театра. В июне актер отмечал свой день рождения и все в его жизни было прекрасно. Известно, что не так давно он отдыхал в Краснодарском крае.
Как отмечается на сайте театра, Куницкий пришел в театр с его основания и стал за короткий отрезок времени его ведущим актером. Он сыграл в таких спектаклях, как «Вишневый сад», «На всякого мудреца довольно простоты», «Энергичные люди», «Сирано де Бержерак». В театре отмечают, что уход из жизни актера случился внезапно. Пока здесь не могут полностью осознать произошедшее.
Отметим, что последняя запись в Instagram Сергея Куницкого датирована 3 августа. После этого в соцсетях он не появлялся. Когда и где пройдут похороны актера пока не сообщается. Это станет, судя по всему, известно в самое ближайшее время.
Напомним, что Московский Губернский театр был основан в 2013 году. Его художественным руководителем является актер и режиссер Сергей Безруков.
Teleprogramma.pro: последние новости
Кальян вреднее сигарет: эксперт Минздрава рассказала об опасности для курильщиков Кальян вреднее сигарет: эксперт Минздрава рассказала об опасности для курильщиков Прирост новых заболевших коронавирусом в России снизился до апрельских показателей Прирост новых заболевших коронавирусом в России снизился до апрельских показателей Автора «Хуторянки» Владимира Матецкого госпитализировали Автора «Хуторянки» Владимира Матецкого госпитализировали
Комментарии 4
Общество , Сергей Куницкий , Краснодарский Край , Севастополь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Устала, что об меня вытирают ноги»: скандал на «Доме-2»
«Устала, что об меня вытирают ноги»: скандал на «Доме-2»
Южная Корея построит авианосец
Южная Корея построит авианосец
Белорусы попытались отбить протестующих у милиции
Белорусы попытались отбить протестующих у милиции
Украина начинает жить по закону Третьего рейха
Украина начинает жить по закону Третьего рейха
Видео
Опубликовано видео осквернившей храм голой туристки
00:09
Опубликовано видео осквернившей храм голой туристки
В мире Происшествия
Михаил Ефремов в Боткинской больнице попал на видео
00:03
Михаил Ефремов в Боткинской больнице попал на видео
Общество Шоу-бизнес
Суд над укравшей 25 млн рублей кассиршей попал на видео
02:35
Суд над укравшей 25 млн рублей кассиршей попал на видео
Происшествия
Физкультурники вместо тренировки подрались у тренажера
00:47
Физкультурники вместо тренировки подрались у тренажера
Происшествия Новости Москвы
Спецназовцы в Белоруссии выбросили форму в знак протеста
00:30
Спецназовцы в Белоруссии выбросили форму в знак протеста
В мире Общество
Опубликовано видео тренировки расчетов С-400
01:44
Опубликовано видео тренировки расчетов С-400
Армия
Появилось видео бушующего в Приморье урагана
01:12
Появилось видео бушующего в Приморье урагана
Происшествия
Жестокость силовиков в Беларуси попала на видео
03:09
Жестокость силовиков в Беларуси попала на видео
В мире
Грузовик снёс машину ГИБДД и попал на видео
00:45
Грузовик снёс машину ГИБДД и попал на видео
Происшествия
Пьяный залез на ЛЭП и попал на видео
01:10
Пьяный залез на ЛЭП и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение