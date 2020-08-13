Вильфанд рассказал, когда закончится внезапное похолодание 

Научный руководитель Гидрометцентра России в эфире НСН рассказал об опережении погодой своего климатического развития на месяц. Население центральной части России 13 августа ощутило весьма резкое понижение температуры. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе НСН отметил, что похолодание коснулось не только московского региона, но также Северо-Западного федерального округа, Урала и Поволжья. А буквально завтра волна прохлады придет в Южный, а также Северо-Кавказский регионы.

«Похолодание связано с тем, что в районе Тюменской области располагается центр циклона, а к западу — центр антициклона. Сейчас этот антициклон находится над Балтикой и перемещается на юго-восток — в европейскую часть России. Два этих мощных образования привели к тому, что на европейской территории наблюдается конвергенция воздушных потоков или сходимость воздушных потоков — с северо-запада по восточной периферии циклона и северо-восточных ветров по периферии антициклона. Поэтому сейчас мы и ощутили эти малокомфортные 13-14 градусов. Сегодня и завтра такая погода с нудным монотонным дождиком и будет. Сильных осадков не прогнозируем, но это погода осеннего типа и она соответствует середине сентября. Получается, погода на месяц опережает свое климатическое развитие», — рассказал Вильфанд.

При этом он отметил, что уже с субботы «влияние антициклона будет превалировать».

«Поэтому завтра еще подержится погода с максимальными температурами в +16…+17 градусов в полуденные часы, что на 3-4 градуса ниже нормы. А в субботу начнет подрастать давление, температура будет повышаться, интенсивность осадков будет уменьшаться — мы даже прогнозируем в субботу преимущественно без осадков.

Температура пока будет все же не высокой — +18…20 градусов, это тоже на пару градусов ниже нормы. Ночные температуры низкие, например, в ночь на пятницу — +8…+10 градусов, в ночь на субботу — +7…+9 градусов. Но, тем не менее, к субботе ситуация будет улучшаться», — уточнил изменения погоды в ближайшие дни собеседник НСН.

Кроме того, с воскресенья по вторник Гидрометцентр ожидает «примерно однородный режим».

«Погода будет без существенных осадков, температура от +20 до +25 градусов Цельсия. Этот температурный фон уже около августовской нормы и даже выше на один градус. Конечно, если бы такая температура была в начале августа, то она была бы ниже нормы примерно на два градуса. Но дело в том, что за эти две недели нормы понизились», — разъяснил научный руководитель Гидрометцентра России.

В заключении Вильфанд отметил, что по предварительному прогнозу, «сентябрь ожидается около и выше нормы».