Назван срок действия вакцины РФ от COVID-19

На этой неделе президент Владимир Путин сообщил, что Минздрав зарегистрировал первый в мире препарат для профилактики коронавируса.
Вакцина получила название «Спутник V».
Третья фаза клинических испытаний должна начаться на этой неделе.
«Время действия вакцины, её защитные свойства будут продолжаться не в течение короткого срока, а минимум в течение двух лет», — сказал в интервью ВГТРК глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
При этом накануне Всемирная организация здравоохранения заявила, что не готова пока сказать, может ли препарат использоваться по всему миру.