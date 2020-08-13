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Разработчик заявил о двухлетней защитной функции российской вакцины от COVID-19 

Говорит Москва 49 минут назад
Назван срок действия вакцины РФ от COVID-19
Фото: ТАСС
На этой неделе президент Владимир Путин сообщил, что Минздрав зарегистрировал первый в мире препарат для профилактики коронавируса.
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Вакцина получила название «Спутник V».
Третья фаза клинических испытаний должна начаться на этой неделе.

«Время действия вакцины, её защитные свойства будут продолжаться не в течение короткого срока, а минимум в течение двух лет», — сказал в интервью ВГТРК глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

При этом накануне Всемирная организация здравоохранения заявила, что не готова пока сказать, может ли препарат использоваться по всему миру.
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Общество , Александр Гинцбург , Владимир Путин , Минздрав РФ , ВОЗ , ВГТРК
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