Скабеева похвалила белорусских силовиков

Российская телеведущая Ольга Скабеева одобрила действия белорусских стражей порядка во время массовых протестных акций в стране. Журналистка отметила, что не поддерживает произвол милиции республики, но подчеркнула, что тактика минских властей работает.

Когда ругают белорусский ОМОН за то, что он проявляет жестокость, обратите внимание: в Киеве разогнать не смогли, и Майдан начался, и не заканчивается уже шестой год подряд. А здесь пресекли практически за три дня, — заявила она в эфире телеканала «Россия 1».

В Белоруссии с 9 августа проходят митинги. Их участники недовольны результатами прошедших в стране президентских выборов. Согласно данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. На втором месте Светлана Тихановская — 10,09%.

Силовики разгоняют недовольных с помощью водомётов, светошумовых гранат, резиновых пуль и слезоточивого газа. В общей сложности они задержали более двух тысяч демонстрантов, в числе которых оказались и российские журналисты. В стычках пострадали десятки человек, задержаны более шести тысяч демонстрантов.

По меньшей мере один человек из числа протестующих в Минске погиб. Ещё один задержанный, который, по словам его близких, не участвовал в акциях, умер в больнице города Гродно.