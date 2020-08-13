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Михаил Ефремов в Боткинской больнице попал на видео 

Алевтина Жаркова 37 минут назад
Михаил Ефремов находится в Боткинской больнице, об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев. Актер был госпитализирован с подозрением на инсульт из зала Пресненского суда, куда его доставили 11 августа. Позднее врачи подтвердили этот диагноз. В свою очередь, защитник Ефремова заявил, что угрозы жизни заслуженного артиста, обвиняемого по делу о смертельном ДТП, сейчас нет, его состояние стабильное.
Очевидцы сняли на видео, как актер передвигается по больнице на коляске в сопровождении медицинского персонала. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале «Москва 24».
Общество , Видео , Шоу-бизнес , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов
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