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Выглядел живеньким! Сотрудник клиники рассказал о состоянии Михаила Ефремова 

Eva.ru 1 час назад
В клинике рассказали о состоянии Ефремова
Фото: ТАСС
Одиннадцатого августа во время заседания суда самочувствие Михаила Ефремова резко ухудшилось, ему вызвали Скорую помощь и доставили в Боткинскую больницу с подозрением на инсульт. Сегодня о состоянии знаменитости рассказал один из сотрудников клиники.
О том, что у Михаила Ефремова проблемы с сердцем, его адвокат Эльман Пашаев заявил еще в июле. Он рассказал, что артист постоянно жалуется на боли в груди. Состояние актера ухудшилось, когда начались заседания суда. Десятого августа Михаилу дважды вызывали скорую в квартиру, а на следующий день его увезли в Боткинскую больницу с подозрением на инсульт.
Вчера Эльман Пашаев заявил, что диагноз актера подтвердился. Но сотрудник больницы, прокомментировавший состояние Михаила, заметил, что сомневается в словах адвоката, ведь признаков инсульта у артиста не заметно.

«Ефремов выглядел живеньким. По крайней мере, когда я зашла в бокс к нему, он сидел за столом. Значит, нормальное состояние. Но к нему особо не позволяют заходить, охрана сильная!» — рассказала врач.

Уже сегодня Михаил Олегович покинул клинику, как сообщили в регистратуре больницы имени Боткина. Теперь в том, что у него были проблемы с сердцем, сомневаются и коллеги по цеху. Так, Юрий Лоза заявил, что притвориться больным сможет любой хороший актер, а Михаил просто хотел избежал допроса.
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Комментарии
Общество , Юрий Лоза , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов
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