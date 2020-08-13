Самая бесстрашная россиянка 

Экстрим-модель из России Ангела Николау очень любит крыши. Девушка забирается на небоскребы, где устраивает красивые фотосессии. Она уже покорила десятки самых высоких зданий по всему миру. Об этом сообщает Чемпионат.com.

Отец Ангелы был воздушным гимнастом в московском цирке. Родители пытались привить свои увлечения и ей, но девушка выросла и стала покорять небоскребы. Сейчас красотка использует полученные навыки ради красивых снимков у себя в Instagram.

У Ангелы более миллиона подписчиков, а спонсировать её фотографии готовы разные бренды. Одна проблема — бабушка и дедушка сильно переживали, увидев снимки. Ангеле пришлось сказать, что всё это просто фотошоп. Ее трюки очень опасные, поэтому их не стоит никому повторять.