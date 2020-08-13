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СМИ узнали о постановке на учёт в наркоклинику дочери Марка Захарова 

News.ru 14 минут назад
Дочь Марка Захарова нашли в наркоклинике
Фото: globallookpress.com
Александра Захарова, дочь покойного худрука «Ленкома» Марка Захарова, состоит на учёте в наркологической клинике. Народная артистка России испытывает проблемы с алкоголем.
О том что у него на учёте состоит именитая пациентка, рассказал главврач клиники Дмитрий Вашкин.

Мы ведем базу всех известных людей с симптомами алкогольной зависимости. Александра Захарова, увы, к ним принадлежит, — приводит слова врача «Экспресс газета».

За Захарову заступилась вдова Николая Караченцова Людмила Поргина. Она назвала коллегу «несчастной бабой», у которой нет ни мужа, ни детей, ни друзей, а только деньги.
Слухи о проблемах у Захаровой с алкоголем ходят давно. В частности, театралы предполагают, что это могло стать причиной развода Захаровой с Владимиром Стекловым, с которым она прожила в браке девять лет.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в честь российского режиссёра Марка Захарова назовут улицу в Москве. Имя Захарова получит Настасьинский переулок, который находится неподалёку от «Ленкома».
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Комментарии 2
Общество , Шоу-бизнес , Александра Захарова , Дмитрий Вашкин , Людмила Поргина , Марк Захаров , Николай Караченцов
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