Вандалы испортили все новые работы Покраса Лампаса

Все новые работы Покраса Лампаса, которые в последние дни художник создал в рамках независимого фестиваля уличного искусства "Карт-бланш" в Екатеринбурге , осквернены вандалами. Фотографии испорченных работ Лампас выложил в своем официальном аккаунте в Instagram в пятницу.

Покрас Лампас представил фото оскверненных работ, которые он создал накануне на одном из зданий завода "Уралмаш". Также он выложил фотографии испорченного куба в сквере Екатеринбурга, который он расписал в ночь с 13 на 14 августа.

Художник планирует восстановить работы. Он пригласил всех желающих поучаствовать в исправлении росписи на кубе днем 14 августа в сквере Екатеринбурга.

"Карт-бланш" — независимый фестиваль уличного искусства, который работает без спонсоров и партнеров. За два года проведения мероприятия в нем приняли участие более 70 художников, которые представили около 100 работ — как небольших стикеров и рисунков, так и масштабных росписей, инсталляций и перформансов. Первый "Карт-бланш" попал в шорт-лист премии им. Сергея Курехина 2018 года в номинации "Лучший фестиваль современного искусства".