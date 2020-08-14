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Вандалы испортили все новые работы Покраса Лампаса в Екатеринбурге 

ТАСС и ещё 9 36 минут назад
Вандалы испортили все новые работы Покраса Лампаса
Фото: Instagram
Все новые работы Покраса Лампаса, которые в последние дни художник создал в рамках независимого фестиваля уличного искусства "Карт-бланш" в Екатеринбурге, осквернены вандалами. Фотографии испорченных работ Лампас выложил в своем официальном аккаунте в Instagramв пятницу.
Покрас Лампас представил фото оскверненных работ, которые он создал накануне на одном из зданий завода "Уралмаш". Также он выложил фотографии испорченного куба в сквере Екатеринбурга, который он расписал в ночь с 13 на 14 августа.
Художник планирует восстановить работы. Он пригласил всех желающих поучаствовать в исправлении росписи на кубе днем 14 августа в сквере Екатеринбурга.
"Карт-бланш" — независимый фестиваль уличного искусства, который работает без спонсоров и партнеров. За два года проведения мероприятия в нем приняли участие более 70 художников, которые представили около 100 работ — как небольших стикеров и рисунков, так и масштабных росписей, инсталляций и перформансов. Первый "Карт-бланш" попал в шорт-лист премии им. Сергея Курехина 2018 года в номинации "Лучший фестиваль современного искусства".
Покрас Лампас (Арсений Пыженков) — основатель направления в искусстве на основе каллиграфии — Calligrafuturism. За последние годы стал участником стрит-арт проектов, персональных и групповых выставок в России и за рубежом. В 2015 году создал самую большую каллиграфию в мире на крыше бывшего завода "Красный Октябрь" в Москве.
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Комментарии 1
Общество , Арсений Пыженков , Сергей Курехин , Красный Октябрь , Екатеринбург
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