Умер писатель Игорь Ефимов 

Живший в США писатель Игорь Ефимов скончался на 84-м году жизни, сообщил в Facebook его друг публицист Евгений Беркович.

"Какой кошмар — умер Игорь Ефимов! Мы с ним были в контакте до последнего дня. Он прислал мне рукопись последней (теперь уже точно последней!) книги, а сам взялся за указатель имен. Мы обсудили эскиз обложки, а макет книги оперативно подготовили и послали ему на согласование. Ему оставалось сказать "да", и книга была бы готова. Но Игорь Маркович не успел ее увидеть", — написал Беркович.

"Книгу мы выпустим, тут сомнений нет. Но как же мне будет не хватать его искренней радости от каждой новой книги, его молодого задора и жажды новых побед. Работать до последнего дня даруется праведникам. Светлая память!" — добавил он.

Ефимову было 83 года. Он покинул СССР в 1978 году и жил в США, где работал в издательстве "Ардис", а затем в основанном им издательстве "Эрмитаж".