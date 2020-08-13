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Умер писатель Игорь Ефимов 

РИА Новости и ещё 6 1 час назад
Умер писатель Игорь Ефимов
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
Живший в США писатель Игорь Ефимов скончался на 84-м году жизни, сообщил в Facebook его друг публицист Евгений Беркович.

"Какой кошмар — умер Игорь Ефимов! Мы с ним были в контакте до последнего дня. Он прислал мне рукопись последней (теперь уже точно последней!) книги, а сам взялся за указатель имен. Мы обсудили эскиз обложки, а макет книги оперативно подготовили и послали ему на согласование. Ему оставалось сказать "да", и книга была бы готова. Но Игорь Маркович не успел ее увидеть", — написал Беркович.

"Книгу мы выпустим, тут сомнений нет. Но как же мне будет не хватать его искренней радости от каждой новой книги, его молодого задора и жажды новых побед. Работать до последнего дня даруется праведникам. Светлая память!" — добавил он.
Ефимову было 83 года. Он покинул СССР в 1978 году и жил в США, где работал в издательстве "Ардис", а затем в основанном им издательстве "Эрмитаж".
Ефимов был автором целого ряда книг, пьес, рассказов. Его перу принадлежат книги "Смотрите, кто пришел!", "Свергнуть всякое иго", романы "Как одна плоть", "Архивы Страшного суда", "Седьмая жена", "Суд да дело", "Новгородский толмач", "Неверная", книга воспоминаний об Иосифе Бродском "Нобелевский тунеядец". Ефимов также написал философские труды "Практическая метафизика" и "Метаполитика" под псевдонимом Андрей Московит.
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Общество , Игорь Ефимов , Иосиф Бродский , США
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