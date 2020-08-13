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Бросившего в Шереметьево детей мужчину ограничили в родительских правах 

Москва24 и ещё 4 18 минут назад
Бросившему детей в аэропорту россиянину вынесли приговор
Фото: СК РФ
Суд в Хабаровском крае вынес приговор бросившему в Шереметьево детей мужчине из Комсомольска-на-Амуре. Об этом сообщает сайт краевой прокуратуры.
Так, суд постановил ограничить Виктора Гаврилова в родительских правах.

"Решением Центрального районного суда города Комсомольска-на-Амуре удовлетворены требования матери двоих малолетних детей об ограничении в родительских правах их отца", — отмечается на сайте.

С мужчины также взыскали алименты на содержание детей. Уточняется, что несовершеннолетние были оставлены в семье матери.

"Судом установлено, что 26 января 2020 года ответчик оставил в помещении Международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина несовершеннолетних сыновей", — подтвердили в пресс-службе прокуратуры.

Известно, что отец оставил детей и улетел в Ростов-на-Дону. По факту случившегося в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.
Позже детей устроили в школу и детский сад в Комсомольске-на-Амуре.
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Комментарии
Общество , Криминал , Происшествия , Виктор Гаврилов , Генпрокуратура РФ , Аэропорт Шереметьево , Комсомольск-На-Амуре , Хабаровский Край
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