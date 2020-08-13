Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер народный художник России Михаил Переяславец 

ТАСС и ещё 8 21 минуту назад
Умер Михаил Переяславец
Фото: youtube
Народный художник РФ, скульптор, художник студии военных художников имени М. Б. Грекова Михаил Переяславец умер в среду в возрасте 71 года. Об этом сообщили ТАСС в Российской академии художеств.

"Не стало Михаила Владимировича Переяславеца", — сказали в пресс-службе и добавили, что информация о дате и месте прощания и похорон будет известна позднее.

Переяславец родился в 1949 году в Москве. В 1974 году окончил Московский государственный художественный институт имени Сурикова. С 1976 года работал в Студии военных художников имени Грекова.
С 1993 года был профессором кафедры скульптуры и композиции Московского государственного художественного института имени Сурикова. В 2008-2009 годах — художественный руководитель Студии военных художников имени Грекова.
Автор памятников Александру Вампилову и Александру Пушкину в Иркутске, воинам-десантникам и Василию Сурикову в Москве, а также памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленного на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации "Патриот", и других. Среди наград — Государственная премия РСФСР имени Репина, диплом Академии художеств СССР, серебряная медаль имени Грекова, серебряная медаль Академии художеств СССР.
ТАСС: последние новости
Очаг коронавируса выявили в доме престарелых в Кемерове Очаг коронавируса выявили в доме престарелых в Кемерове В России под наблюдением из-за коронавируса остаются 233,8 тыс. человек В России под наблюдением из-за коронавируса остаются 233,8 тыс. человек В "Р-Фарм" назвали экспортную цену российской вакцины от коронавируса В "Р-Фарм" назвали экспортную цену российской вакцины от коронавируса
Комментарии
Общество , Михаил Переяславец , Василий Суриков , Иван Конев , Александр Вампилов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Что с Наташей?» Поклонники не узнали Королеву
«Что с Наташей?» Поклонники не узнали Королеву
Шурыгина попала под шквал критики
Шурыгина попала под шквал критики
«Отняли квартиру, а она сама уже не нужна»
«Отняли квартиру, а она сама уже не нужна»
Украина разнесла российскую вакцину от коронавируса
Украина разнесла российскую вакцину от коронавируса
Видео
Суд над укравшей 25 млн рублей кассиршей попал на видео
02:35
Суд над укравшей 25 млн рублей кассиршей попал на видео
Происшествия
Физкультурники вместо тренировки подрались у тренажера
00:47
Физкультурники вместо тренировки подрались у тренажера
Происшествия Новости Москвы
Спецназовцы в Белоруссии выбросили форму в знак протеста
00:30
Спецназовцы в Белоруссии выбросили форму в знак протеста
В мире Общество
Опубликовано видео тренировки расчетов С-400
01:44
Опубликовано видео тренировки расчетов С-400
Армия
Появилось видео бушующего в Приморье урагана
01:12
Появилось видео бушующего в Приморье урагана
Происшествия
Жестокость силовиков в Беларуси попала на видео
03:09
Жестокость силовиков в Беларуси попала на видео
В мире
Грузовик снёс машину ГИБДД и попал на видео
00:45
Грузовик снёс машину ГИБДД и попал на видео
Происшествия
Пьяный залез на ЛЭП и попал на видео
01:10
Пьяный залез на ЛЭП и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии
00:23
Опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии
Происшествия В мире
Киркоров радостно сообщил, что переболел коронавирусом
00:50
Киркоров радостно сообщил, что переболел коронавирусом
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение