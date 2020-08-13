Умер Михаил Переяславец

Народный художник РФ , скульптор, художник студии военных художников имени М. Б. Грекова Михаил Переяславец умер в среду в возрасте 71 года. Об этом сообщили ТАСС в Российской академии художеств.

"Не стало Михаила Владимировича Переяславеца", — сказали в пресс-службе и добавили, что информация о дате и месте прощания и похорон будет известна позднее.

Переяславец родился в 1949 году в Москве. В 1974 году окончил Московский государственный художественный институт имени Сурикова. С 1976 года работал в Студии военных художников имени Грекова.

С 1993 года был профессором кафедры скульптуры и композиции Московского государственного художественного института имени Сурикова. В 2008-2009 годах — художественный руководитель Студии военных художников имени Грекова.